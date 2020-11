Iva Zanicchi distrutta, il Covid ha ucciso il fratello: la situazione è precipitata in 48 ore

La cantante 80enne, tornata a casa dopo il Coronavirus, piange Antonio. ‘Il virus è entrato in casa, ci ha infettati tutti alla cresima del nipote di mia sorella’, aveva detto

Iva Zanicchi è distrutta, il Covid ha ucciso il fratello 77enne, pensionato dell’Eni: la situazione è precipitata in 48 ore ed è morto. La cantante 80enne, tornata a casa dopo il ricovero in ospedale per un principio di polmonite bilaterale per Coronavirus, piange il suo adorato Antonio. Iva è sconvolta per il fratello deceduto. Sul social lo saluta amorevolmente, posta una foto insieme a lui e scrive: “Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio”.



La cosa più terribile della sua scomparsa è che probabilmente l’uomo è stato contagiato proprio da un famigliare, forse ora qualcuno potrebbe sentirsi addirittura in colpa. La Zanicchi a La Stampa, subito dopo essersi ammalata, aveva raccontato: “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti alla cresima del nipote di mia sorella”.

Sempre sul come si fosse presa il Covid, a La Repubblica l’artista aveva confidato: “Secondo me a casa, come dicono gli esperti. Ce lo siamo attaccato in famiglia. C’erano i parenti, giravano i nipoti. Non c’è niente da fare, eravamo lì, tutti insieme”. Lei stessa sul social in un video pubblicato aveva rivelato di aver contagiato la sorella.

Il Coronavirus ha costretto al ricovero anche il fratello Antonio e la sorella di Iva. Solo due giorni fa a Libero la Zanicchi aveva detto: “Ora sono negativa, l’unica in famiglia. Gli altri sono tutti positivi. Mio fratello è ricoverato a Vimercate ed è anche un grande cardiopatico. Fausto, il mio compagno, è sotto chemioterapia e ha anche il Covid. E’ asintomatico ma lo vedo stanco, provato. E’ a casa”. Oggi piange Antonio, che non ce l’ha fatta.





Annamaria Capozzi, Gossip.it