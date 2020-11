GFVip, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: la verità sulle serate in Sardegna con Briatore

Il pr Domenico Zambelli racconta tutta la verità sulle serate in Sardegna che Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci hanno trascorso insieme due anni fa. L’influencer si è difesa dalle accuse sostenendo di essere stata invitata da alcuni amici pr. La Gregoraci l’ha accusata di essersi avvicinata troppo a Briatore. “Confermo la versione di Giulia, eravamo ospiti di Flavio”.



Nella casa del GFVip, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno rivelato di conoscersi già prima di partecipare al reality. Avrebbero trascorso diverse occasioni mondane, tra le quali una vacanza in Sardegna due anni fa, insieme a Flavio Briatore. La Gregoraci in puntata ha accusato l’influencer di esserci avvicinata molto al suo ex marito, “Chiacchierava più con Flavio che con me”. Ma la Salemi si è smarcata da ogni accusa di “arrivismo” nei confronti dell’imprenditore e ha giustificato la sua presenza alle serate: “Voi non stavate già insieme e io ero lì invitata da Domi”. Domenico Zambelli, pr di quelle serate, è intervenuto sui social per dare la sua versione dei fatti.

Giulia Salemi lo ha tirato in causa nel suo dibattito con Elisabetta Gregoraci, spiegando di essere stata invitata ad alcune serate in Sardegna su invito di alcuni amici pr. Il pr in questione, Domenico Zambelli, è intervenuto sui social e tramite le sue Stories di Instagram ha confermato la versione dei fatti di Giulia Salemi. “Volevo confermare quello che ha detto Giulia: io ero due anni fa in Sardegna ospite a casa di Flavio Briatore e diverse volte formavamo un gruppo, andavamo a cena al Billionaire, dove io avevo un tavolo dove invitato amici, Andrea, Cristiano, Sveva, Giulia“. E aggiunge che: “Elisabetta e Flavio erano separati in quel periodo”.

Giulia Turco, Tv.fanpage.it