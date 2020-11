Beatrice Valli, la festa di compleanno del figlio Alessandro è tutta coccole e allegria

La coppia nata a Uomini e Donne festeggia l’ometto di casa, che compie 8 anni. E si prepara al trasloco… in attesa del matrimonio

Beatrice Valli e Marco Fantini festeggiano l’ometto di casa con un party ristretto, pieno di allegria colori e coccole in famiglia: Alessandro detto “Alle”, il primo figlio dell’influencer, compie 8 anni. E divide torta e giocattoli con le sorelle Bianca, 3 anni, e la piccola Azzurra.

“ALLE ERA SUPER FELICE ”



“Un compleanno diverso ma pur sempre meraviglioso”, scrive Beatrice, diventata mamma tris lo scorso maggio a soli 25 anni. “Alle era super felice e questa per me è stata l’unica cosa importante. Il tutto va un po’ fuori dalla mia palette di colori certo, ma questo è ciò che si fa per i figli. Tanti auguri ancora amore mio”.

“TU MI HAI RESO MAMMA” – Alessandro, avuto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne quando era giovanissima con il calciatore Nicolas Bovi, compie 8 anni. “Tu che mi hai fatto diventare mamma, tu che mi hai resa la donna che sono, tu che mi hai insegnato ad essere forte, tu che riempi la mia vita da 8 anni e ogni giorno di più ti ringrazio per la fortuna che ho avuto ad aver messo al mondo un bambino come TE”.

PRONTI AL TRASLOCO – "Tanti auguri al mio supereroe preferito. Per fortuna che ci sei tu ad aiutarmi in mezzo a tutte queste donne", scherza Marco Fantini, che poi si addormenta sfinito con la piccola Azzurra. E adesso la coppia nata a Uomini e Donne.





