Si è sposata Martina, figlia di Paolo Bonolis. E questa è la foto più bella

Un mese dopo Stefano, è andata a nozze l’altra figlia del conduttore. Sempre nei dintorni di New York. L’album del matrimonio l’ha condiviso Sonia Bruganelli: «Ecco il padre della sposa»

«Il primo si è sposato. Uno di cinque». Paolo Bonolis l’aveva fatto sapere un mese fa, alle nozze del figlio Stefano.

E adesso il conduttore è a «quota due»: si è sposata anche la figlia Martina. Martina, che è nata dal suo primo matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller, è andata a nozze a New York.

E la foto più bella l’ha condivisa in Rete Sonia Bruganelli, attuale moglie di Bonolis e madre dei suoi tre figli più piccoli: Adele, Silvia e Davide. Didascalia: «Il padre della sposa».

Martina, che di mestiere fa la regista teatrale, ha sempre vissuto in America ed è la più riservata tra i figli di Bonolis: il suo profilo Instagram è privato, non ha mai rilasciato un’intervista. Del suo essere padre, il conduttore ha più volte raccontato: «A volte generoso, altre duro. Un padre. L’importante è che ai figli non venga meno il senso di sapere che ci sono, come genitore devi garantire loro la massima possibilità di libertà e di scelta, pur dando sempre dei consigli. Non devi metterli al mondo perché vivano la tua vita».

