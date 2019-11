Nicoletta Romanoff a 40 anni ha messo l’abito bianco per la seconda volta e ha sposato Federico Alverà

La coppia ha già una figlia insieme, nata un anno e mezzo fa

Nicoletta Romanoff ha sposato il compagno Federico Alverà. L’attrice a 40 anni ha deciso di rimettere l’abito bianco e andare all’altare con l’allenatore di rugby a cui è legata ormai da tre anni e con cui ha già una figlia, Anna, nata a giugno del 2018. La cerimonia, bellissima e romanticissima, si è svolta in Toscana, vicino Bolgheri, provincia di Livorno. Pubblicando una foto scattata subito dopo il ‘sì’ Nicoletta ha scritto sul suo profilo Instagram: “And we said yes”. Poi ha aggiunto l’hashtag #Alveroff, ovvero la crisi dei loro cognomi.

Per l’occasione la Romanoff ha scelto un abito da cerimonia di Luisa Beccaria in tulle. Il bouquet era con grappoli d’uva in omaggio alla bellissima campagna che ha fatto da location all’evento.

Tanti i volti noti che hanno preso parte ai festeggiamenti.

Tra gli altri anche la conduttrice Camila Raznovich, Elena Santarelli e le colleghe Cristiana Capotondi, Valeria Solarino e Carolina Crescentini.



Nicoletta ha già un matrimonio alle spalle, quello con Federico Scardamaglia, da cui ha avuto i suoi due primi figli, entrambi maschi, Federico e Gabriele, nati rispettivamente nel 1999 e nel 2000. Poi è arrivata la relazione, tormentata e passionale, con il collega

Giorgio Pasotti, finita nel 2016.

Il rapporto tra i due ha portato alla nascita della prima femminuccia dell’interprete romana, Maria, nata nel 2010.

Gossip.it