Live non è la D’Urso, Mercedesz Henger choc: “Riccardo Schicchi non è mio padre”

Live non è la D’Urso, anticipazioni. Mercedesz Henger choc: «Riccardo Schicchi non è mio padre». Torna su Canale 5 l’appuntamento serale del lunedì con il talk di Barbara D’Urso. Anche in questa nuova puntata, tantissimi ospiti e una dichiarazione choc di Mercedesz Henger. Tantissimi ospiti nella nuova puntata di Live non è la D’Urso. Simona Izzo abbandona per una sera il ruolo di opinionista e accetta la sfida degli sferati in compagnia del marito Ricky Tognazzi.

Mercedesz Henger, finora conosciuta come la figlia di Riccardo Schicchi ed Eva Henger, rivelerà: «Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la “notizia”, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità. Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda».

Si torna a parlare delle suore, una in particolare fuggita dal convento per amore e poi, come ha annunciato la presentatrice: «Arriverà da New York una donna molto famosa, un’ottantenne che sostiene di fare l’amore molte volte a settimana con dei ventenni».

Ida Di Grazia, ilmattino.it