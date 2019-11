Laura Pausini conduttrice di Sanremo 2020? Il gossip bomba

Stando ad un gossip bomba, pare che Laura Pausini possa diventare conduttrice, al fianco di Amadeus, di Sanremo 2020

Periodo d’oro, questo, per Laura Pausini. La cantante italiana più famosa al mondo è infatti tornata a lavorare, dopo una manciata di settimane di pausa.

A seguito del tour di stadi con Biagio Antonacci, l’artista romagnola ha voluto staccare la spina per qualche giorno, recuperando così le energie. Solo pochissime settimane fa, così, la Pausini è stata confermata come giudice della nuova edizione di La Voz Spagna, le cui registrazioni sono appena iniziate. Adesso, a seguito della notizia, arriva un inedito gossip bomba, che se confermato potrebbe portare ulteriore gloria alla carriera della cantante. Pare infatti che Laura possa essere in lizza per diventare conduttrice, naturalmente al fianco di Amadeus, di Sanremo 2020. Scopriamo tutti i dettagli di questa indiscrezione, che sta già facendo discutere.

Siamo nel pieno dei preparativi della prossima edizione del Festival della canzone italiana, e tutto inizia finalmente a prendere forma.

Tante le novità previste quest’anno, e di certo Amadeus non deluderà le aspettative del pubblico. Nel mentre iniziano a girare le prime indiscrezioni sul volto che affiancherà il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020. Dopo i nomi di Chiara Ferragni e Tiziano Ferro, che parteciperà alla manifestazione come super ospite, adesso si parla di niente che meno che di Laura Pausini. La cantante romagnola già da diversi anni viene accostata al Festival. Tuttavia per un motivo o per l’altro, non è mai riuscita a salire sul palco dell’Ariston nelle vesti di conduttrice, nonostante questo rimanga uno dei suoi sogni più grandi.

Ma cosa potrebbe accadere quest’anno? Senza dubbio la presenza di Laura Pausini a Sanremo 2020 potrebbe significare un enorme colpo per Amadeus e per la manifestazione stessa. Scopriamo tutti i dettagli e il gossip che vede l’artista protagonista e conduttrice della kermesse musicale.

novella2000.it