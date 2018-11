XFactor domina anche su Spotify

Gli 8 concorrenti di XFactor hanno conquistato la classifica di Spotifycharts Italia con gli inediti presentati nell’ultima puntata del talent. Al primo posto nelle TOP 200 si è classificato Anastasio con La fine del mondo (532.042 streams). Sesta Martina Attili con Cherofobia (330.088). In posizione n.13 troviamo Los Angeles di Luna con (234.972). Gradino n.21 per Don’t Stop Me by dei BowLand (169.891). Al n.25 ecco Piume di Leo Gassmann (152.592). In posizione 57 troviamo di nuovo Anastasio con Another Brick in the Wall PT2 – Live (94.124). Al n.60 Non ti avevo ma ti ho perso di Sherol Dos Santos (92.676). Sul gradino n.69 Cielo inglese di Renza Castelli (80.193). Subito dopo Like the Rain (Unpredictable) di Naomi (79.275). Posizione n. 116 di nuovo per Anastasio con Se piovesse il tuo nome – Live (52.942) che torna sul gradino 125 con Mio fratello è figlio unico – Live (50.745), e al 167 con C’è tempo – Live (41.169).

ANSA