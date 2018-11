Uomini e Donne, Elisabetta accusa la redazione: ‘Fate vedere solo il peggio di me’

Durante la registrazione del 22 novembre, Elisabetta ha incolpato la redazione di aver mostrato solo i suoi momenti peggiori durante le esterne.

Uomini e donne, programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, è tornato al centro delle polemiche. Infatti, tenendo conto delle anticipazioni della registrazione del Trono Classico del 22 novembre diffuse dal sito “News U&D”, si apprende che una corteggiatrice ha lanciato delle accuse piuttosto precise alla redazione.

Si tratta di Elisabetta, corteggiatrice di Luigi, la quale ha sostenuto che gli autori avrebbero mandato in onda soltanto i suoi momenti peggiori, facendo emergere esclusivamente i suoi difetti e influenzando il pubblico nella cattiva opinione che si è fatto di lei.

Elisabetta sostiene che la redazione di Uomini e Donne faccia vedere solo il peggio di lei

Il Trono Classico, in queste ultime settimane, si sta decisamente infiammando.

Dopo l’arrivo dei nuovi tronisti Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, accompagnati dalla new entry Valeria Marini, la tensione in studio starebbe crescendo di puntata in puntata. Infatti, se da un lato i nuovi protagonisti del dating-show starebbero dando del filo da torcere, dall’altro la situazione per i “vecchi” tronisti starebbe prendendo una brutta piega.

Soprattutto il trono di Luigi sembra avviarsi verso un desolante buco nell’acqua. Il 23enne siciliano non avrebbe riscontrato un reale interesse nei suoi confronti da parte delle corteggiatrici. Irene, ad esempio, dopo essere stata eliminata non ha cercato in alcun modo di mettersi in contatto con Mastroianni che, a sua volta, si è comportato allo stesso modo, lasciando che la loro conoscenza finisse nell’oblio.

Per quanto riguarda Elisabetta, invece, le cose starebbero andando ancora peggio.

La ragazza non è stata portata in esterna, e tutto ciò ha generato in lei un profondo stato di malessere che l’ha portata ad essere protagonista di un duro sfogo durante la registrazione. La giovane, infatti, ha affermato che la redazione sarebbe rea di aver mostrato solo le parti peggiori di lei, solo i momenti nei quali sono emersi i suoi difetti, e questa situazione avrebbe in qualche modo influenzato i telespettatori che si sarebbero fatti un’idea sbagliata del suo carattere.

Grosso buco nell’acqua per Luigi e Teresa?

Questa non è sicuramente la prima volta in cui la redazione del programma viene accusata di mandare in onda solo ciò che ritiene più opportuno ai fini del programma. Tuttavia, un motivo ci sarà se Luigi ha deciso di lasciare Elisabetta a casa questa settimana: probabilmente la giovane dovrà farsi un esame di coscienza se non è riuscita a mettere in mostra le sue qualità

Intanto, nemmeno il percorso di Teresa sembra procedere per il meglio. Anche la tronista, infatti, si sta mostrando piuttosto delusa dall’atteggiamento dei suoi corteggiatori, continuando ad essere fortemente indecisa tra Andrea, Luca e Antonio.

Infine Lorenzo pare sia l’unico ad andare avanti spedito nella conoscenza con la corteggiatrice Giulia.

