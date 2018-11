Oggi torna “Quelli che il calcio”, su Rai2

Torna oggi alle 13.45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Ospite musicale la nuova icona dell’indie, Galeffi: il giovane cantautore romano, all’anagrafe Marco Cantagalli, dopo il successo dell’album d’esordio “Scudetto” dello scorso anno, propone in studio in anteprima tv il nuovo singolo “Mai Natale”.

Al grande tavolo siedono le showgirl e modelle Melissa Satta e Eleonora Pedron, la leggenda del tennis Adriano Panatta, il giornalista Giorgio Terruzzi, l’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, il campione del mondo Fulvio Collovati e il decano degli arbitri Paolo Casarin.

Per lo spazio comicità Brenda Lodigiani interpreta per la prima volta una spassosa versione di Chiara Ferragni; nuovo personaggio anche per Antonio Ornano che impersona il prof Prunes con i suoi stravaganti consigli da psicologo; Ubaldo Pantani torna nei panni dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, mentre Toni Bonji è nella doppia veste dell’inviato Paride Coccio, con i suoi stralunati commenti tecnici, e del nutrizionista Professor De Riccardis.

Al tavolo del Pub di Corso Sempione Federico Russo, l’ex ciclista Dino Zandegù e il comico Herbert Ballerina commentano l’attualità e il meglio dello sport, mentre Dario Vergassola è a Venezia a seguire l’ultimo giorno della Biennale di Architettura. In trasferta a San Sebastiano Curone (AL), Mimmo Magistroni ripropone i gol della Serie A con l’aiuto dei giovani calciatori del paese, mentre da Roma Francesco Mandelli racconta la finale del campionato italiano di body building.

In studio siede alla postazione tecnica Emanuele Dotto mentre Melissa Greta Marchetto cerca i video e le immagini più esilaranti dal web; al Salottino TV Rocco Tanica commenta il meglio e il peggio della domenica televisiva italiana, mentre i Jaspers firmano la colonna sonora live della puntata.

A raccontare le partite della Serie A dalle tribune degli stadi, gli inviati di “Quelli che il Calcio”: alle 12.30 per Parma – Sassuolo iniziano lo scrittore Paolo Nori e la wag Sara Peluso; alle 15.00 per Empoli – Atalanta è il turno della fresca vincitrice dell’ultima edizione di Pechino Express Patrizia Rossetti e del cantautore e comico Omar Fantini; per Bologna – Fiorentina presenti l’attrice e Miss Italia Denny Mendez, l’allenatore della nazionale italiana di ciclismo su strada Davide Cassani e la modella Giulia Coppini; infine Katia Ancelotti, figlia dell’allenatore Carlo, la showgirl Barbara Petrillo e il celebre telecronista sportivo Ferruccio Gard sono sugli spalti di Napoli – Chievo.

Quelli che… a Radio2 prosegue il simulcast con il duo Tamara Donà e Gianluca Gazzoli, per commentare tutto quanto succede in tv su Rai2 ma anche per raccontare com’è cambiata la domenica degli italiani.