La Marchesa d’Aragona a “Uomini e Donne”? Svelata la verità

La Marchesa d’Aragona potrebbe diventare una delle nuove protagoniste di “Uomini e Donne”. Arriva l’indiscrezione che avrebbe del clamoroso. Tutti gli scenari possibili.

Ha acquisito una popolarità davvero sorprendente e disarmante Daniela Del Secco, tra le protagoniste principali di questa edizione del “Grande Fratello VIP”. L’ex inquilina della casa più conosciuta dagli italiani, nonostante la sua esperienza lì sia conclusa, sta continuando a cavalcare quest’onda.

Come svelato da “Oggi“, è molto richiesta per delle serate ed il suo cachet per ognuna di essa ammonta a 5.000 €. Ma non è tutto. Già, perché stando a quanto raccolto dalla rivista “Spy” per lei potrebbe esserci all’orizzonte una nuova stimolante avventura. Già, perché secondo i colleghi è tra i nomi seguiti per andare a coprire un posto tra i protagonisti della trasmissione regina degli ascolti in Italia, vale a dire “Uomini e Donne“.Ebbene, la nobildonna si sarebbe proposta per entrare a far parte del noto programma in onda su Canale 5. Sempre secondo queste voci di corridoio, però, ci sarebbe un intoppo. Già, perché l’amata non avrebbe un buon rapporto con Tina Cipollari, storica opinionista del programma, ed è un fattore da non sottovalutare. Soprattutto considerando il fatto che quest’ultima ha già i suoi problemi con Gemma.

In ogni caso, al momento si tratta di indiscrezioni. E non è tutto. Già, perché a quanto pare l’ex gieffina starebbe seriamente pensando di mettere in scena a teatro un lavoro contenente, al suo interno, anche un monologo sulla sua concezione della vita. Insomma, lavori in corso per la Marchesa d’Aragona.

sologossip.it