Il re leone in carne e ossa al cinema nel 2019: uscito il primo trailer

Il ritorno – sotto forma differente – quattordici anni dopo: giovedì 22 novembre è infatti uscito in tutto il mondo il primo trailer della nuova versione de Il re leone, prevista al cinema per il luglio 2019. Rispetto all’originale, capolavoro d’animazione uscito nel novembre del 1994 in Italia, questa volta però Simba e tutti gli altri protagonisti della storia del leoncino che diventa grande (e pure re, ovviamente) non sono disegnati ma bensì ‘in carne e ossa’ o, come si usa dire oggi, in live action – anche se è chiaro fin da queste prime immagini che s’è fatto molto ricorso alla CGI per umanizzare le espressioni degli animali e renderli in grado di esprimere più di quanto un normale leone o un normale macaco possano fare. Dopo gli annunci relativi alla nuova versione di Aladdin e al remake in carne e ossa di Dumbo firmato Tim Burton ecco un nuovo, atteso, titolo Disney previsto per il 2019.

La tendenza della Disney a rielaborare nella forma del live action alcuni dei suoi più iconici film d’azione è adesso conclamata ma affonda le sue radici in un primo esperimento di ormai tanti anni fa, quel La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera con Glenn Close nei panni di Crudelia De Mon che, già nel 1996, fece piuttosto discutere. Dopo qualche esperimento più ‘laterale’ – cioè che magari non osava riproporre il film originale ma ne riprendeva diversi elementi fungendo da prequel, sequel o addirittura sidequel – tipo Maleficent, l’adattamento di Cenerentola del 2015 ha ridato del tutto linfa alla vecchia idea di riproporre in carne e ossa dei classici d’animazione. A quel primo titolo sono seguiti Il libro della giungla e La bella e la bestia ma nel 2019 sono previsti addirittura tre titoli: Dumbo (nella versione di Tim Burton), Il re leone appunto e anche Aladdin (con Will Smith nel ruolo del genio). E in cantiere c’è anche un adattamento di Mulan… Della serie: stiamo in campana.

