Tommaso Zorzi, addio a Stanzani: l’infuencer bacia un altro in discoteca

La storia tra l’ex gieffino e il ballerino sembra essere arrivata al capolinea. Dopo il video dell’avvistamento, i due hanno cancellato le loro foto di coppia dai social

La relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sarebbe finita.

Ad archiviare la storia d’amore con il ballerino di “Amici”, è stato un bacio dell’ex vincitore del “Grande Fratello Vip” con un altro ragazzo in una discoteca milanese. Il video dell’avvistamento lascia poco spazio all’immaginazione. Dopo la pubblicazione delle immagini sul Web, sono scomparsi dai rispettivi profili social tutte le foto che li ritraevano insieme.

CRISI NELL’ARIA – La crisi tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani era nell’aria, con le voci della presunta rottura che erano diventare sempre più insistenti ultimamente, ma che entrambi non avevano confermato. Ora l’ultimo video ha tolto ogni definitivo dubbio. Dai cuoricini sui social si è passati alle frecciate ad esempio nell’ultimo commento lasciato da Stanzani sulla pagina Instagram di Zorzi a un video dall’ex gieffino mentre si esibisce in un freestyle rap. “È già disponibile su Spotify?”, ha ironizzato il ballerino, a cui l’influencer ha replicato: “Sta andando comunque meglio di Flor de Luna” con riferimento al singolo pubblicato dallo stesso Stanzani durante l’estate.

INSIEME DAL 2021 – La coppia si è conosciuta nella primavera 2021, poco dopo che Tommaso Zorzi aveva vinto il reality di Canale 5 e Stanzani aveva terminato la sua avventura nel talent di Maria De Filippi. “Ho fatto io il primo passo. L’ho visto ad Amici, qui a Verissimo e l’ho contattato su Instagram”, aveva racconta a “Verissimo” il vincitore della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. “All’inizio avevo un po’ paura perché lui è un personaggio molto conosciuto, però mi ha conquistato subito con i piccoli gesti”, aveva ammesso dal canto suo il ballerino. A maggio i due ragazzi avevano festeggiato il loro primo anniversario, scambiandosi anche gli auguri sui social. E intanto erano andati a convivere.

LE OMBRE IN ALCUNE DICHIARAZIONI SOCIAL – Alcuni giorni fa Tommaso Zorzi aveva glissato sull’argomento spiegando in una diretta via social: “Vorrei che parlasse il lavoro e non la vita privata, che deve rimanere privata. Altrimenti diventa una relazione a tre con il pubblico, al quale devi sempre rendere conto. Ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, c’è chi parla di congettura, quello che comunque ti farà rodere il culo quando leggi dei commenti. A prescindere da come va la relazione, dare conto a un terzo non è giusto, c’è anche l’arroganza di chi pretende di sapere gli affari tuoi e non esiste”.

Dopo un lungo periodo in cui entrambi non pubblicavano nulla in condivisione sui social, Stanzani aveva invece condiviso delle storie Instagram: “Buongiorno a tutti! Questo per me è un periodo dove mi girano tanto, ma tanto. Chi mi conosce e mi segue sa che non mi piace parlare della mia vita privata e sono molto schietto, non ne parlerò. Parliamo piuttosto di progetti. Questa settimana mi ritrovo a Genova. Non posso ancora parlarvi del progetto però è veramente molto bello e anche molto difficile quindi devo stare molto concentrato”.