Tomaso Trussardi frequenta una donna del Trono Over?

Dopo vari pettegolezzi e indiscrezioni Tomaso Trussardi pare starebbe frequentando una stellina della tv, ovvero una ex dama del Trono Over di Uomini e Donne.

L’identità della dama non è stata svelata. A fare supposizioni è però il pubblico del dating show di Canale 5 che pensa si tratti di Pamela Barretta, 38enne pugliese. Tutto al momento si muove nell’ambito del “se”, soprattutto se si pensa che proprio in questi giorni Tomaso e Michelle sarebbero alle prese con il tentativo di un ritorno di fiamma, dopo l’addio arrivato a gennaio.

Nessun commento è arrivato sul tema da parte di Tomaso e Michelle, i quali proprio la scorsa settimana sono stati pizzicati alle prese con una cena in un ristorante di lusso. Una cena che lasciava intendere il tentativo di provare a ricostruire il rapporto. Un tentativo che però i due starebbero vivendo nel massimo riserbo, almeno stando a quanto giunto alle orecchie di Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi.

Pare infatti che Tomaso abbia chiesto esplicitamente alla moglie di non parlare alla stampa della delicata situazione sentimentale. “Bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv, niente immagini di famiglie allargate: Tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori casa”, così ha dichiarato in un’intervista.