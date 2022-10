Stranger Things, Millie Bobby Brown vorrebbe un musical per il finale

L’interprete di Undici/Jane Ives, personaggio della serie televisiva dei record di Netflix, parlando con Total Film ha espresso un desiderio. “Mi piacerebbe scrivere l’episodio finale! Lo renderei un musical” ha affermato. Non è la prima volta che l’attrice offre dritte a tema sceneggiatura. Lo scorso settembre, intervistata da The Wrap, Brown aveva dato altre dritte a tema sceneggiatura: “Bisogna iniziare a uccidere le persone. Dobbiamo avere la mentalità di Game of Thrones”

L’attrice Millie Bobby Brown ha rivelato di avere un sogno nel cassetto: fare la sceneggiatrice. In realtà non ha mai detto una cosa del genere, ma ultimamente durante le interviste se ne esce con idee a tema sceneggiatura, a volte anche abbastanza illuminanti, c’è da ammetterlo…

L’interprete di Undici/Jane Ives parlando con Total Film ha espresso il desiderio di scrivere a lei stessa un episodio della serie televisiva che l’ha resa una star, Stranger Things. Non un episodio qualunque ma l’episodio finale, che l’attrice vorrebbe rendere un musical.



“Mi piacerebbe scrivere l’episodio finale! Lo renderei un musical”, ha detto Brown ai microfoni di Total Film. “Ma, sapete, non lo affidano a me, anche se dovrebbero [ride]. Credetemi: potrei fare il finale di Stranger Things e sarebbe fantastico. Penso che dovrebbe essere come ‘C’è sempre il sole a Philadelphia’. Avete mai visto l’episodio musicale? Dovrebbe finire così: un episodio musicale”, queste le parole dell’attrice.

MILLIE BOBBY BROWN VORREBBE CHE GLI SCENEGGIATORI FACESSERO FUORI QUALCHE PERSONAGGIO

Lo scorso settembre Millie Bobby Brown aveva dato altre dritte a tema sceneggiatura… Intervistata da The Wrap, aveva detto: “Bisogna iniziare a uccidere le persone. Dobbiamo avere la mentalità di Game of Thrones”. L’attrice aveva anche aggiunto, non senza ironia, le seguenti parole: “Uccidetemi! Hanno provato a uccidere David e l’hanno riportato indietro!”.



Anche la collega Maya Hawke si era unita al coro, dicendo che pure a suo avviso Stranger Things ha troppi personaggi, e che qualcuno bisognerebbe davvero farlo fuori…



La serie TV ambientata negli anni ’80 ha un fandome infinito e si sta preparando per la quinta stagione. Tutti i personaggi presenti fin dai primi episodi sono ancora lì, vivi e vegeti insomma.

ANCHE MAYA HAWKE LA PENSA COME LA COLLEGA

Maya Hawke, figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke che nella serie interpreta Robin, si è detta d’accordo con la collega. Ed entrambe sono disposte addirittura ad acconsentire all’eliminazione dei loro personaggi, per il bene della serie.

Hawke ha dichiarato che sarebbe felice se Robin fosse uccisa durante la quinta e ultima stagione dello show attualmente in via di sviluppo. “Beh, è l’ultima stagione, quindi le persone probabilmente moriranno” ha detto l’attrice a Rolling Stone. “Mi piacerebbe morire e avere il mio momento da eroe. Mi piacerebbe morire con onore, come farebbe qualsiasi attore. Ma amo il modo in cui i Duffer Brothers amano i loro attori. Il motivo per cui scrivono così bene per me e per tutti gli altri è perché si innamorano dei loro attori e dei loro personaggi e non vogliono ucciderli. Penso che sia una bella qualità che hanno” ha aggiunto.

“Non credo che sarebbe dovuto morire, ma penso che lo show abbia troppi personaggi” ha detto Maya Hawke a Vanity Fair riferendosi a Eddie Munson, uno dei personaggi entrato nella quarta stagione.

Il dibattito aveva avuto inizio dopo il la partito da Millie Bobby Brown, che scherzando aveva detto che se il cast dovesse fare una foto di gruppo sul red carpet ci riuscirebbe a malapena. “I fratelli Duffer sono troppo sensibili per uccidere i loro personaggi, Dobbiamo fare come Il Trono di Spade” aveva detto Brown.

Dal canto loro, Matt e Ross Duffer hanno dichiarato quel che segue durante l’ospitata al podcast Happy Sad Confused: “Abbiamo esplorato tutte le opzioni nella stanza di scrittura. Se uccidi Mike, è come… è deprimente… Non siamo Il Trono di Spade. Questa è Hawkins, non è Westeros”.

Insomma, i personaggi di Stranger Things lo scopriranno solo vivendo (per citare Lucio Battisti). E chissà: magari lo scopriranno solo morendo… Staremo a vedere.

Per adesso il finale della serie rimane top secret. L’unico dettaglio dato per certo è che la quinta stagione sarà caratterizzata da un salto temporale.

“Sono sicuro che faremo un salto temporale” ha dichiarato detto Ross Duffer a Tv Line. “Idealmente, avremmo voluto girare le Stagioni 4 e 5 una dietro l’altra, ma non c’è stato un modo fattibile di farlo. Quindi queste sono tutte discussioni che avremo con i nostri scrittori quando inizieremo la scrittura. Che ci crediate o no, stiamo ancora lavorando alla stagione 4. Stiamo cercando di finire gli ultimi due episodi, sono così grandiosi”.