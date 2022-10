Pippo Inzaghi e Angela Robusti genitori bis, cicogna in volo

Annunciano la dolce attesa durante la festa per il primo compleanno del figlio Edoardo

Pippo Inzaghi e Angela Robusti hanno un motivo doppio per festeggiare. Nel giorno della festa per il primo compleanno di loro figlio Edoardo, hanno annunciato l’imminente arrivo di una new entry in famiglia. Postando gli scatti in cui sono immersi in una nuvola rosa, l’ex calciatore e sua moglie hanno condiviso con i follower la loro gioia per l’attesa di una bambina.

L’annuncio della gravidanza

Pippo Inzaghi e Angela Robusti (rispettivamente 49 e 32 anni) hanno scelto di pubblicare un post congiunto per dare a tutti la bella notizia: “Nel giorno del primo compleanno di Edoardo annunciamo con gioia l’arrivo di un fiocchetto rosa nella nostra famiglia. Ti aspettiamo tutti con tanto amore Emilia! E sei con noi solo da cinque mesi”, hanno scritto. L’allenatore di calcio e la wedding planner non vedono l’ora di stringere tra le braccia la loro piccolina, che nascerà a febbraio. Posano per gli scatti social tutti e tre stretti l’uno all’altra, con anche la cagnolina Matilde che è parte integrante della famiglia.

La festa di compleanno di Edoardo

Nell’attesa che arrivi Emilia, Pippo Inzaghi e Angela Robusti si godono il loro primogenito Edoardo. A Reggio Calabria, dove vivono da quando SuperPippo allena la Reggina, hanno organizzato una festa coi fiocchi per il loro primogenito che ha compiuto un anno. Il tema, ovviamente, era il calcio e sulla torta, sulle cup cake e sui biscottini campeggiavano palloni e gagliardetti. Per il party, il bebè indossava camicia celeste e pantaloni panna: gli stessi colori scelti dalla mamma che, con crop top e gonna a vita bassa, ha lasciato scoperto il pancino di 5 mesi, già ben pronunciato.

Una famiglia bellissima

Pippo Inzaghi è stato considerato a lungo uno scapolo incallito, finché l’incontro con Angela Robusti, ex corteggiatrice di “Uomini&Donne” e aspirante Miss Italia, gli ha cambiato la vita. Fanno coppia dal 2018, non si sono sposati ma non per questo la loro unione è meno solida. A ottobre 2021 è nato Edoardo, il loro primogenito, e questa estate hanno celebrato il suo battesimo a Formentera, dove sono praticamente di casa. Tra qualche mese arriverà anche Emilia a portare gioia a una famiglia già felicissima.