Ornella Vanoni, femore rotto e concerti rinviati

L’artista milanese ha subito un intervento chirurgico che l’ha costretta a rinviare il tour Le donne e la musica, programmato nei teatri italiani a novembre

Il piede cala in una buca e il femore si spezza: Ornella Vanoni, 88 anni, ha vissuto una brutta avventura culminata in un intervento chirurgico che l’ha costretta a rinviare il tour Le donne e la musica, programmato nei teatri italiani a novembre. «I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio» ha spiegato l’artista milanese. «Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi. Cari saluti».

IL TOUR LE DONNE E LA MUSICA

La tournée tra musica e parole, che avrebbe dovuto debuttare il 10 novembre a Firenze, «partirà il 3 dicembre da Padova e proseguirà (in ordine) a Roma, Brescia e Milano. Riprenderà nel 2023, dopo le festività, con Bologna, Torino, Perugia, Firenze e Genova». Lo spettacolo sarà accompagnato da un quintetto di sole donne: sul palco con Ornella Vanoni ci saranno Sade Mangiaracina al pianoforte e agli arrangiamenti, Eleonora Strino alla chitarra, Federica Michisanti al contrabbasso, Laura Klain alla batteria e Leila Shirvani al violoncello. «Mi ha aiutata Paolo Fresu» ha raccontato la cantante, «un uomo e un musicista fantastico del quale sono innamorata da sempre, che credo di aver scoperto prima ancora che il mondo della musica si accorgesse di lui». Delle musiciste che dialogheranno insieme a lei con il pubblico, Vanoni ha invece detto che «sono davvero eccezionali e il fatto che siano donne è un valore aggiunto. Sarà bellissimo essere sul palco insieme».