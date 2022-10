Matthew Perry ha raccontato perché ha rotto con Julia Roberts negli anni Novanta

In una recente intervista la star di Friends ha parlato del suo passato turbolento tra alcol, droga e successo

L’attore di 53 anni Matthew Perry, conosciuto da molti come il simpatico e ironico Chandler della serie tv Friends, ha rilasciato i giorni scorsi un’intervista in cui ha svelato alcuni particolari dei suoi anni difficili quando è stato travolto dalla dipendenza e ha rischiato di fare una brutta fine più volte. In uscita il suo libro autobiografico intitolato Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing in cui racconta alcuni dettagli della sua vita pubblica e privata negli anni 90, tra cui anche una relazione con l’attrice Julia Roberts con cui sarebbe finita perchè lui non si sentiva all’altezza.

LA RELAZIONE CON JULIA ROBERTS

“Non sarei mai stato abbastanza per lei” pensava Matthew Perry quando aveva iniziato a frequentare Julia Roberts dopo un cameo di quest’ultima in un episodio di Friends. “Uscire con Julia Roberts era troppo per me. Ero costantemente certo che avrebbe rotto con me” ha scritto Perry in un estratto pubblicato dal Times UK, aggiungendo che sentiva che la star di Pretty Woman lo stava “sminuendo” uscendo con lui. Non sono abbastanza; Non potrei mai essere abbastanza; Ero rotto, depresso, non amabile. Quindi, invece di affrontare l’inevitabile agonia di perderla, ho rotto con la bella e brillante Julia Roberts” ha confessato.

COME È INIZIATA LA STORIA?

La vorticosa storia d’amore è sbocciata dopo che Julia Roberts, che ha sposato Danny Moder, ha affermato che avrebbe “fatto la serie” solo se fosse entrata a far parte della trama del personaggio di Chandler. Successivamente, Perry, che ha interpretato Chandler Bing nello show di successo, ha cercato di “corteggiare” l’attrice premio Oscar inviandole dozzine di rose e dolci messaggi, incluso un articolo sulla fisica quantistica. “Non solo Julia ha accettato di fare lo show, ma mi ha anche inviato un regalo: bagel, un sacco di bagel. L’ho fatta entrare nella mia vita, sia in senso figurato che letterale, ed è iniziata una relazione. Tuttavia, nello stesso periodo in cui Perry recitava in uno dei più grandi programmi tv e usciva con i migliori di Hollywood, stava anche combattendo la dipendenza da droghe e alcol.

IL TUNNEL DELLA DIPENDENZA

L’attore, che ha recitato nella sitcom Friends dal 1994 al 2004, ha dovuto andare in riabilitazione due volte in 10 anni, anche dopo aver girato il momento iconico in cui il suo personaggio sposa Monica Geller, interpretata da Courteney Cox. Perry ha detto al New York Times di aver girato il finale della settima stagione e poi è stato “riportato al centro di cura in un camioncino”. “[Ero] al culmine del mio successo in Friends, il punto più alto della mia carriera, il momento iconico dello show iconico” ha detto. Non solo la sua dipendenza ha avuto un impatto importante sulla sua carriera, ma anche sul suo conto in banca. “Probabilmente ho speso $ 9 milioni o qualcosa del genere per provare a diventare sobrio” ha detto parlando della sua lotta iniziata a soli 14 anni. Al culmine della sua dipendenza, l’attore stava assumendo “55 Vicodin al giorno”, oltre a “Methadone, Xanax” e “un litro intero di vodka”. A causa del forte uso di droghe, l’attore “è quasi morto” alcuni anni fa, quando il suo colon è scoppiato e i medici gli hanno detto che aveva una probabilità del 2% di sopravvivenza. Tra l’esperienza di pre-morte e il bisogno di indossare una sacca per la colostomia per nove mesi, l’attore è finalmente diventato sobrio, e lo è stato negli ultimi 18 mesi.