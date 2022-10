Leslie Jordan, addio all’attore di “Will & Grace”: morto a 67 anni in un incidente

Durante la pandemia era diventato una star dei social per i suoi video umoristici

Leslie Jordan, il comico americano star di “Will &Grace”, è morto a 67 anni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Hollywood.

Negli anni ha fatto parte del cast di numerose serie tv, tra cui “American Horror Story” e “Call Me Kat”. Nel 2006 fu premiato con l’Emmy come migliore “guest actor” per il ruolo di Beverly Leslie, l’amico-nemico di Karen, in “Will & Grace”. Icona del movimento Lgbtq+, era diventato nel 2020 un fenomeno dei social con milioni di seguaci su Instagram grazie ai suoi video umoristici postati nei mesi della pandemia.

L’attore era al volante della sua auto quando, forse a causa di un malore, è andato a sbattere contro un edificio a Hollywood, ma i rilievi per definire le reali cause della sua morte sono ancora in corso.



Jordan era nato a Chattanooga, nel Tennessee, il 29 aprile 1955. Tra i crediti di una lunga e ricca carriera, ci sono parti in ‘American Horror Story’, ‘The Help’ e ‘Call Me Cat’.



Il ruolo che lo ha reso più famoso, anche in Italia, è stato però quello di Beverly Leslie nella sit-com “Will & Grace”, trasmessa dall’emittente NBC dal 1998 al 2006 e poi tornata sull’emittente il 28 settembre 2017, per la prima delle tre stagioni revival. Dopo l’annuncio dell’undicesima stagione nel 2019 la produzione ha definitivamente chiuso.

Dal debutto è stata nominata a 91 Emmy vincendone 18, ha conquistato sette SAG Awards e lo show è uno dei pochi nella storia della tv in cui ogni membro del cast ha vinto un Emmy. Nella serie Jordan interpreta il rivale di Karen, sposato con una ricca anziana ma in realtà omosessuale non dichiarato. Solo nella nona stagione si dichiara omosessuale e si fidanza con Benji.

Will & Grace è entrata nella cultura popolare per essere stato uno dei primi prodotti televisivi d’ambientazione prettamente gay, capace di “normalizzare” la tematica sul piccolo schermo, ponendo dei personaggi dichiaratamente omosessuali a protagonisti e raccontandone le vicende senza ricorrere a vecchi stereotipi. Nel 2014 l’allora vicepresidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, aveva definito lo show come quello che “probabilmente ha fatto di più per educare il pubblico americano sulle tematiche LGBT, più di qualsiasi altro” e “per aver aiutato e migliorato l’opinione pubblica della comunità LGBT”.

Di recente Jordan aveva anche intrapreso la carriera di cantante country e proprio un giorno prima dello schianto che gli è stato fatale aveva pubblicato un video su Instagram in cui cantava insieme al cantautore Danny Myrick annunciando che avrebbe presto pubblicato un nuovo singolo.

“Sunday Mornin’ Hymm Singin’ con @dannymyrick”, aveva scritto Jordan nella didascalia: “Danny mi ha aiutato con una nuova canzone originale che dovrebbe uscire molto presto. Amore. Luce. Leslie”.

I suoi co-protagonisti in “Will & Grace”, Sean Hayes ed Eric McCormack, sono stati tra i primi a rendergli omaggio.

Sean Hayes ha scritto su Twitter: “Il mio cuore è spezzato. Leslie Jordan è stata una delle persone più divertenti con cui abbia mai avuto il piacere di lavorare. Tutti quelli che l’hanno incontrato, lo hanno amato. Non ci sarà mai nessuno come lui. Un talento unico con un cuore enorme e premuroso. Ci mancherai, mio ​​caro amico”.

Eric McCormack, che ha interpretato il ruolo principale di Will Truman, si è detto “devastato” dalla perdita: “Il gentiluomo del sud più divertente e civettuolo che abbia mai conosciuto. La gioia e le risate che ha portato in ognuno dei suoi episodi di #WillandGrace erano palpabili. Andato circa trent’anni troppo presto. Eri amato, dolce uomo”.

Un portavoce di Jordan ha annunciato la sua morte sulle pagina social media dell’attore e chiedendo ai suoi fan di condividere i loro ricordi preferiti della star. “L’amore e la luce che Leslie ha condiviso non si spegneranno mai e vi invitiamo a condividere i vostri ricordi e confortarvi a vicenda durante questo periodo. Nei prossimi giorni daremo un assaggio di un progetto di cui Leslie era davvero orgoglioso e non vedeva l’ora di condividerlo con il mondo” e ha poi aggiunto in una dichiarazione a Reuters: “Il mondo è decisamente un posto molto più oscuro oggi senza l’amore e la luce di Leslie Jordan. Non solo è stato un grande talento e una gioia con cui lavorare, ma ha fornito un santuario emotivo alla nazione in uno dei suoi momenti più difficili. Ciò che gli mancava in altezza l’ha inventato con generosità e grandezza come figlio, fratello, artista, comico, compagno ed essere umano”.