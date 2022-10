“Grande Fratello Vip”, Elenoire sputa quando passa Nikita: è bufera social

Le due vippone non si amano ma il gesto di disprezzo della Ferruzzi ha fatto imbufalire i fan del programma

Al “Grande Fratello Vip” il dopo puntata è sempre carico di tensione. E anche dopo la diretta di lunedì le cose non sono andate diversamente. Protagoniste sono state Eleonoire Ferruzzi e Nikita Pelizzon, che durante la puntata hanno avuto più di un diverbio. In particolare Nikita ha detto di avere paura ad avvicinarsi a Daniele Dal Moro a causa dell’atteggiamento di Elenoire. A notte inoltrata la Ferruzzi dimostra tutto il suo disprezzo per la Pelizzon. Mentre sta parlando con Antonino, Nikita le passa accanto e poco dopo Elenoire sputa per terra in modo teatrale. “Avevo un seme in bocca” dice per giustificarsi…

Al “Grande Fratello Vip” i rapporti sono spesso tesi, ma un episodio di questo tipo non era ancora mai capitato. Al gesto di Elenoire Spinalbese ha reagito con una risata e una timida protesta come a dire “no, non si fa…”. Da qui la spiegazione data da Elenoire al proprio gesto.

Una spiegazione che agli utenti social non è piaciuta per nulla e soprattutto non è stata giudicata credibile. E così è partito l’attacco dei “nikiters” all’indirizzo della Ferruzzi, giudicata maleducata, cattiva, maligna e molto altro. Tra le due è guerra aperta e le possibilità di una conciliazione appaiono davvero remote. Chi avrà la meglio?