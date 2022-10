Film stasera in TV da non perdere lunedì 25 ottobre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 25 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Maldamore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni e Luca Zingaretti in una commedia. Due mogli scoprono i tradimenti dei rispettivi mariti.

Se sposti un posto a tavola, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia franco-belga sugli scherzi del destino. A un pranzo di nozze la disposizione dei posti genera dei fraintendimenti.

3 donne al verde, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes in una commedia in cui tre impiegate di banca vogliono impadronirsi di denaro che altrimenti andrebbe incenerito.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Le apparenze, ore 21:15 su Sky Cinema Due

La vita di una coppia cambia quando lei si innamora dell’insegnante di suo figlio.

Un gelido inverno, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Il film che ha lanciato la carriera di Jennifer Lawrence. Una sedicenne deve rintracciare il padre per evitare di perdere la casa dove vive insieme alla famiglia.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Hostage, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Bruce Willis è un poliziotto ex negoziatore che deve gestire il sequestro di una famiglia.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Ender’s Game, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Harrison Ford e Asa Butterfield in un film fantascientifico nel quale i ragazzi vengono addestrati alle guerre tramite simulatori.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Sonic: il film 2, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Sequel del film sul personaggio dei videogiochi, con Jim Carrey e James Marsden.

FILM HORROR DA VEDERE STASERA IN TV

Van Helsing, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Hugh Jackman in una rivisitazione cinematografica del personaggio creato da Bram Stoker.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Cena con delitto – Knives Out, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Daniel Craig guida un nutrito cast in un divertente thriller. Un detective si immerge nei sotterfugi di un’intera famiglia per scoprire chi ha ucciso uno scrittore.

Haven – Inseguendo il Paradiso, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Orlando Bloom, Bill Paxton e Zoe Saldana in un thriller. Un affarista in fuga entra nella vita di una giovane coppia.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Morgane – Detective geniale, ore 21:25 su Rai 1

Serie TV francese con Audrey Fleurot su una detective con un quoziente intellettivo superiore alla media.

Il collegio, ore 21:20 su Rai 2

Reality che coinvolge alcuni ragazzi, trasportati indietro nel tempo in un collegio nel quale dovranno vivere e interagire.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Benfica-Juventus, ore 21:00 su Canale 5

Gara di Champions League decisiva per gli uomini di Allegri in quel di Lisbona.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Pechino Express, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del reality in cui alcune coppie vip viaggiano per il mondo.

Redemption – Identità nascoste, ore 21:25 su Nove

Jason Statham è un veterano di guerra in fuga dalla corte marziale.