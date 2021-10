“Zelig” torna a teatro con Bisio e Incontrada e presto su Canale 5

“Zelig” scalda i motori con Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e i più grandi nomi della risata italiana. Aperte le vendite dei biglietti per la nuova edizione che sarà registrata da venerdì 12 a sabato 20 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e andrà in onda a novembre su Canale 5. Gli spettacoli inizieranno alle 21 nelle serate del 12, 13, 16, 17, 19 e 20 novembre.

“Torno a Zelig dopo dieci anni in una versione nuova – ha detto di recente Bisio al Filming Sardegna Festival – In realtà non ho mai smesso di occuparmi di comicità in tutti questi anni come di frequentare i nuovi locali milanesi dove c’è una nuova generazione di comici molto interessante”.

Nelle puntate previste in tv a novembre su Canale 5 “abbiamo pensato di coinvolgere tutti i comici che sono nati al suo interno, compreso lo stesso Checco Zalone”.

Il ritorno dello storico programma coinciderà anche con i 25 anni dalla prima puntata, che risale all’ottobre del 1996, e con i 35 anni dalla nascita del locale. Info e acquisto biglietti su: https://www.teatroarcimboldi.it/fat-event/zelig/?sd=1636750800&ed=1637449200 e https://www.ticketone.it/event/zelig-teatro-degli-arcimboldi-14276925/.

Tgcom24