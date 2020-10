Raoul Bova e Rocío, amore a Roma: «Noi, anime felici»

I due attori hanno sfilato mano nella mano alla Festa del Cinema, nella capitale, per la proiezione del cortometraggio «Calabria, terra mia» di Gabriele Muccino: innamorati e complici, «anime felici»

Si guardano di sottecchi, mentre sorridono ai fotografi e rilasciano interviste, infine si lasciano andare ad un tenero bacio che scatena l’applauso dei presenti. Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales hanno sfilato insieme sul red carpet della Festa del Cinema, a Roma, in occasione della proiezione di «Calabria, terra mia», il cortometraggio di Gabriele Muccino in cui recitano entrambi.

Lui, in giacca e cravatta blu, lei, con un elegante abito nero: hanno vestito i panni della coppia anche nel breve film, ultimo lascito della compianta governatrice Jole Santelli: «Sogno di far conoscere la mia regione anche nelle sue piccole e bellissime cose», diceva mesi fa. «Sono certa che grazie alle capacità di Raoul e Rocío aumenterà la voglia di farsi una vacanza in Calabria».

«Calabria, terra mia», infatti, è una splendida storia d’amore raccontata, appunto, attraverso il sentimento dei due attori, uniti anche lontano dai ciak. Si sono conosciuti nel 2013, sul set del film «Immaturi – Il Viaggio»: all’epoca l’attore romano aveva appena divorziato da Chiara Giordano, sua moglie per tredici anni e madre dei suoi primi due figli, Leon (20) e Francesco (19).

Con Rocìo, poi, sono arrivate due bambine, Luna (5) e Alma (2), frutto di un amore che è stato subito prorompente. «È stato l’incontro tra due persone, con le loro ferite», ha raccontato la modella spagnola, 32 anni, 17 meno del compagno . «Quando ho conosciuto Raoul ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo».

«La nostra è stata l’unione di due anime che si capiscono». Come ha scritto Raoul di recente su Instagram, «anime felici».