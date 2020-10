Rai3, stasera torna Kilimangiaro

Torna il Kilimangiaro e Camila Raznovich continua a raccontare con ospiti e documentari il mondo attraverso la lente del viaggio. In questa seconda puntata, alle 16.30 su Rai3, l’alpinista Hervé Barmasse inaugurerà un nuovo spazio che durerà tutta la stagione per raccontare storie di esplorazioni e esploratori in montagna e non solo. Sarà sempre Barmasse a lanciare la classifica della settimana che sarà dedicata questa volta alle montagne più belle del mondo e che il pubblico potrà votare da casa tramite Instagram. Tra gli altri ospiti, il geologo Mario Tozzi e l’astrofisico Luca Perri che parlerà, col suo tono divertito, di tutto quello che è, e che è stato nella storia, “anti scienza”.

In collegamento la sportiva paralimpica Veronica Yoco Plebani, e in studio anche la giornalista Cristina Guerra del Tg1, che approfondirà tre notizie internazionali nel consueto “Diario del Mondo”.

Tanti i documentari declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie. Si andrà dal Perù al Laos, si farà un viaggio nei siti celtici dell’Irlanda e si andrà in Lesotho a cavallo, per finire con le meraviglie dell’antico Egitto.