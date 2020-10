Miley Cyrus annuncia l’arrivo del nuovo album Plastic Hearts

Miley Cyrus, Plastic Hearts: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo album della popstar americana, che presenterà inediti e cover.

Miley Cyrus ha annunciato a sorpresa l’arrivo di un nuovo album. Già da qualche giorno la cantante aveva fatto parlare di sé per una serie di cover eseguite al Whisky a Go Go di Los Angeles, tra cui quella di Zombie dei Cranberries e Just Breathe dei Pearl Jam. Dopo aver quindi ammesso di essere al lavoro su un album di cover dei Metallica, la cantante ha svelato il suo prossimo progetto:



Plastic Hearts, un album con cover e brani inediti. Ecco tutti i dettagli su questa nuova fatica discografica.

Il nuovo disco della popstar arriverà nei negozi e sulle piattaforme streaming il 27 novembre. Scrive la cantante sui propri social: “Ho iniziato questo album due anni fa. Pensavo di aver capito tutto. Non solo il disco con le canzoni e sonorità, ma tutta la mia fottuta vita. Nessuno però controlla un ego come la vita stessa. Proprio quando pensavo che il corpo di lavoro fosse finito, è stato cancellato tutto. Compresa la maggior parte della musica. Perché tutto era cambiato“.

Nel suo lungo post, la cantante ha spiegato di aver perso la propria casa in un incendio, e con essa tutto il lavoro che aveva fatto. Ma questo non l’ha portata ad arrendersi: “Tra le sue ceneri ho ritrovato me stessa“. I suoi collaboratori, fortunatamente, avevano tantissimo materiale sui propri computer. E così è riuscita a ricostruire il proprio album fino a dare vita alla tracklist definitiva di Plastic Hearts.

Il nuovo album della cantante uscirà a tre anni di distanza da Younger Now del 2017 per la RCA Records. Al suo interno ci saranno 15 tracce, di cui ben 12 inedite, compresa Midnight Sky, il singolo lanciato alla vigilia dello scorso Ferragosto. Ci sarà però spazio anche per alcune cover: quella di Zombie dei Cranberries, quella di Heart of Glass dei Blondie e un’altra non ancora annunciata.





Mauro Abbate, Notiziemusica.it