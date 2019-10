Ivana Spagna, esce il suo ultimo cd “1954”: Il 29 ottobre presentazione a Roma

Esce domani in tutti gli store digitali e in distribuzione fisica, in cd e anche in vinile, 1954, il nuovo album di Ivana Spagna. Domani stesso l’artista presenterà il disco al Megastore Mondadori di Milano (via Marghera, 28 – ore 18.30), il 29 ottobre alla Discoteca Laziale (via Giolitti, 263 – ore 18.00) e il 30 ottobre a La Feltrinelli di Napoli (Piazza dei Martiri, ore 18.00). 1954 (prodotto da Tuned Turtle Management Srl), titolo dedicato all’anno di nascita di Ivana Spagna, arriva a distanza di 10 anni dall’ultimo disco di inediti ed è composto da dieci canzoni: il primo brano è Nessuno è come te (singolo attualmente in rotazione radiofonica, il video già online è girato dal giovane regista romano, Michele Vitiello), dedicato agli amori impossibili che appaiono all’improvviso, non hanno lunga vita, ma ti segnano per sempre. Con Mi manchi tu, Spagna ha voluto parlare dei fatti straordinari ed inspiegabili che le succedono: «come la comunicazione con i miei cari, che da tanto tempo vivono in un’altra dimensione – spiega -. L’ho poi completato con una storia d’amore realmente vissuta».

