Rai1, Sanremo giovani: tre brani esclusi dalla selezione dei 65. Entrano Camille Cabaltera, Enrico Nadai e Ophelia

Per Filippo Ruggieri, Leonardo Tomarelli e Yamatt saranno applicati gli articoli 7 e 8 del Regolamento di Sanremo Giovani 2019. L’Organizzazione del Festival-Direzione di Rai1 dopo una attenta valutazione ha proceduto all’esclusione di Filippo Ruggieri con il brano “Ah Paolè!”, di Leonardo Tomarelli con il brano “Ne ho bisogno” e di Yamatt con il brano “Desideri” dalle audizioni dal vivo in quanto i brani non hanno il requisito della novità richiesto dal regolamento (divieto di diffusione, pubblicazione, vendita, sino alla pubblicazione sul sito www.sanremo.rai.it, che avverrà dopo le audizioni previste per il 3 novembre). Al loro posto la Commissione musicale ha selezionato per le audizioni dal vivo Camille Cabaltera che presenta il brano “Amore corrisposto” (nata nelle Filippine ma residente a Firenze), Enrico Nadai di Conegliano (Treviso) con il brano “Margherita” e Ophelia di Mongrado (Biella) che si esibirà con il brano “Coraggio”.