Rai, la programmazione per le regionali in Umbria

In occasione delle Elezioni regionali in Umbria la Rai ha predisposto una programmazione speciale sulle principali reti televisive e radiofoniche già dalla chiusura delle urne, domenica 27 ottobre, e poi lunedì 28 ottobre per i risultati e i commenti. Domenica 27 durante le dirette e le finestre informative Rai, attraverso la Direzione Marketing, si avvarrà del Consorzio Opinio Italia (composto da Istituto Piepoli, Noto Sondaggi ed EMG) per fornire, alle 23, il 1° exit-poll sui candidati Presidente della Regione e alle 23.40 circa il 2° exit poll. A partire dalle 24.00 circa saranno invece diffuse le prime Proiezioni sui candidati Presidente e successivamente, appena raggiunta una soglia minima di affidabilità statistica, le proiezioni saranno estese alle coalizioni e alle singole liste.

Le proiezioni saranno continuamente aggiornate fino a quando i dati non saranno ritenuti stabili. Gli exit poll e le proiezioni saranno quindi diffusi su RaiNews24 (in uno speciale in onda a partire dalle 22.50 e condotto dal direttore Antonio Di Bella), nello Speciale TG3 Elezioni Umbria (dalle 22.55 all’1) e nell’edizione della Tgr delle 23.30. Domenica 27 è anche previsto lo Speciale Gr1, dalle 22.55 alle 02.00, con exit poll, proiezioni, collegamenti e interviste. Lunedì 28 si comincia su Rai3 con la Tgr che propone il primo approfondimento sulla base dei voti scrutinati e probabilmente definitivi all’interno di Buongiorno Italia (alle 6.59) seguito alle 7.30 da Buongiorno Regione. Sempre a cura della Tgr alle 11.05 è previsto uno speciale su base regionale con i primi commenti e reazioni sui risultati ed a seguire spazi nei Tg delle 14 e delle 19.30. Approfondimenti sui risultati anche nei tre appuntamenti radiofonici della Tgr alle 7.18, alle 12.10 e alle 18.30.

Rai1 seguirà i risultati con spazi all’interno di Unomattina, in collaborazione con il Tg1, e lo stesso farà Rai3 con Agorà, in collaborazione con il Tg3. Alle 10 Tg2 Italia sarà dedicato al commento sui risultati così come il Tg2 Post, in onda la sera alle 21 subito dopo il tiggì. Chiude la giornata, alle 23.40 lo Speciale Porta a Porta Elezioni Umbria 2019 – Vincitori e Vinti, a cura di Rai1 e Tg1.

Sempre lunedì Rai Radio1 propone, dalle 7.35 alle 9, lo Speciale Radio Anch’io sulle elezioni con ospiti, commenti e analisi. Spazio alla giornata elettorale e ai risultati anche in tutte le edizioni principali dei telegiornali e dei giornali radio.