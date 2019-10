Cecilia Rodriguez felice con Ignazio Moser: ‘Il nostro segreto? Fare tanto l’amore. Ve lo dico senza peli sulla lingua: Ignazio ha tanto, ma tanto da offrire, sono stata chiara no?’

Cecilia Rodriguez è felice con Ignazio Moser. Con il fascinoso 27enne la modella 29enne è sempre più appassionata. A Novella 2000 confessa: “Il nostro segreto? Fare tanto l’amore.Ve lo dico senza peli sulla lingua: Ignazio ha tanto, ma tanto da offrire, sono stata chiara no?”.

E’ maliziosa e non si nasconde. Ancora una volta parla dell’affinità tra lei e lo sortivo sotto le lenzuola. Fare tanto l’amore è il segreto del loro rapporto. Cecilia Rodriguez spiega: “Per una coppia il sesso è una cosa fondamentale. Noi abbiamo avuto una grande intesa sessuale da quando eravamo nella casa del Grande Fratello Vip, e quella passione che il pubblico ha visto non si è spenta. Probabilmente era destino che ci incontrassimo in quel reality show. Siamo stati fortunati”.

Nacho l’ha conquistata completamente con alcune doti nascoste: “Sicuramente la bellezza e la virilità che non passano inosservate. E poi, ve lo dico senza peli sulla lingua: Ignazio ha tanto, ma tanto da offrire, sono stata chiara no?”.

Chechu e Moser al momento non pensano alle nozze e non vanno di fretta con il progetto di un figlio. Vogliono far decollare la loro carriera professionale ancora di più. L’argentina al settimanale svela: “Molto probabilmente ci affideranno un programma tv insieme e non vediamo l’ora di poter realizzare questo progetto. Più di questo non possiamo rivelare”.

