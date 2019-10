Apple TV sbarca su Amazon Fire TV. A quando l’arrivo sulle altre piattaforme?

Apple ha iniziato i lavori di preparazione al lancio di Apple TV+, il servizio di streaming di film e serie tv dell’azienda californiana in arrivo il prossimo 1 Novembre. Da oggi, infatti, su Amazon Fire TV è possibile scaricare l’applicazione Apple TV. L’applicazione è disponibile per i proprietari di Fire TV Stick di seconda generazione e per chi possiede la nuova Fire TV Stick 4K.

Tramite la nuova applicazione di Apple si potrà accedere a tutti i contenuti esclusivi che saranno disponibili su Apple TV+ ma non solo. Già da adesso, infatti, è possibile iniziare a guardare tutti i film disponibili al noleggio o all’acquisto nello store di Apple. L’azienda di Cupertino, inoltre, ha reso l’applicazione compatibile con i controlli vocali di Alexa quindi si può riprodurre un contenuto usando direttamente la propria voce, sia parlando al telecomando della Fire TV che tramite i dispositivi Echo di Amazon.

Dato l’imminente arrivo di Apple TV+, comunque, è probabile che Apple rilasci le relative applicazioni per chiavette e decoder prima del 1 novembre (per la piattaforma Roku l’applicazione è già disponibile). Anche per le principali smart TV, come riporta lo stesso sito Apple, non dovrebbe mancare molto all’arrivo dell’applicazione dedicata (per alcune Smart TV Samsung l’applicazione è già disponibile).

Riccardo Danzo, Dday.it