“Pomeriggio Cinque” diventa un settimanale

Report sulla Juventus

La Tv di Maramaldo La Juventus è la squadra di calcio più amata in Italia. Ma è anche la più detestata. Diciamo metà e metà? Non ci giurerei, penso anzi che l’antipatia, per non dire l’invidia e spesso perfino l’odio, siano in aumento irresistibile – tanto più che la Juventus vince …