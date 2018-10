Angelina Jolie: “Dopo Brad Bitt, tutto è cambiato”

La romantica storia d’amore tra Angelina Jolie e Brad Pitt è finita da tempo.

È lontano il ricordo del loro primo incontro sul set di “Mr. & Mrs Smith” che ha poi consacrato la loro unione. Di quella passione non è rimasto nulla, solo un’aspra battaglia in tribunale per un divorzio difficile da affrontare. Anche se i due hanno deciso di deporre le armi e cercare di risolvere in maniera calma e pacata la controversia, almeno per il bene dei figli, per entrambi non è facile affrontare la situazione.

Dopo tanti rumor che si sono rincorsi in rete, ora a parlare all’Hollywood Life, è una fonte vicina ad Angelina Jolie che avrebbe vissuto insieme all’attrice, le fasi salienti del suo divorzio e della rottura con Brad Pitt. “Angelina considera Brad la sua anima gemella” afferma la gola profonda, “recentemente ha capito quando è inutile la sua vita senza la presenza di Pitt” continua. Anche se l’attrice ha affrontato a testa alta la separazione, combattendo l’ansia, la paura e la rabbia, non ha ancora dimenticato il sentimento che ha provato nei riguardi del suo ex. “Si sforza ad immaginare una vita senza Brad Pitt ed è convinta del fatto che incontrerà un altro uomo nel corso della sua vita. La verità è però un’altra. Angelina Jolie non riesce ad immaginare un’altra persona al suo fianco che non sia Pitt” conclude.

Angelina Jolie per ora non è interessata a trovare un nuovo amore. Ha da poco terminato le riprese di Maleficent 2, insieme a Dakota Fanning, ed è attualmente impegnata sul set di un nuovo film dove appare bionda e vestita con abiti vittoriani.

Carlo Lanna, Ilgiornale.it