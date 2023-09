Chi è Mattia Narducci, il fidanzato di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e il suo nuovo compagno continuano la loro relazione, senza pensare (almeno per ora) al matrimonio, come molti fan hanno sperato facessero quest’estate quando alcune voci di corridoio parlavano di possibili nozze tra i due. Mattia Narducci è uno dei modelli più richiesti dai maggiori brand di moda a livello internazionale. I due si frequentano ormai da qualche mese e solo di recente sono usciti allo scoperto, pubblicando le prime foto social di coppia.

CHI È MATTIA NARDUCCI

Mattia Narducci è nato a Piacenza nel 1997 e fin da piccolo si è fatto notare per la sua bellezza e la sua prestanza. Occhi azzurri, sguardo profondo e fisico scolpito, oggi è uno dei modelli più quotati dell’alta moda internazionale. Nonostante la giovane età, ha alle spalle una lunga carriera nel mondo del fashion, che l’ha visto esordire giovanissimo. Nel suo portfolio risultano sfilate per Armani, Dolce e Gabbana, Gucci, Guess, Philipp Plein e tantissime altre grandi maison. È uno dei volti maggiormente riconoscibili delle campagne adv Dolce & Gabbana ed è forse anche grazie a questi lavori che il suo profilo Instagram oggi può contare oltre 100 mila follower. La relazione con Anna Tatangelo probabilmente contribuirà alla sua crescita social ma i due non sembrano interessati a questo aspetto, preferendo vivere la loro relazione lontano dal clamore.

LA VITA PRIVATA DI MATTIA NARDUCCI

Prima di salire alla ribalta per la relazione con Anna Tatangelo, di Mattia Narducci non ci sono molte notizie, alcuni articoli ne raccontano gli esordi sulle passerelle ma sulle sue precedenti relazioni non si hanno informazioni. Per quanto riguarda le amicizie, invece, Narducci ha frequentazioni importanti nel mondo dello spettacolo e nella cerchia delle sue conoscenze figurano personaggi come Francesco Monte, Giulia Salemi, Stefano Sala, Andrea Damante e Simone Susinna. Pare che sia stato Stefano Sala a presentarlo a Paul Marciano, che sarebbe rimasto talmente impressionato dai lineamenti e dalla bellezza di Narducci da trasformarlo in uno dei volti di punta per Guess.