Batman di Christopher Nolan, Jake Gyllenhaal avrebbe potuto essere l’uomo pipistrello

Nella trilogia Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan il protagonista Batman, interpretato da Christian Bale, avrebbe potuto avere il volto di Jake Gyllenhaal. In una puntata del podcast Happy Sad Confused lo sceneggiatore David S. Goyer, che ha contribuito allo sviluppo della storia e ha co-sceneggiato il primo episodio Batman Begins del 2005, ha rivelato di aver espresso favore per la scelta di Gyllenhaal nel ruolo dell’uomo pipistrello, aggiungendo comunque che “Bale è fantastico”. Come dichiarato da Goyer, dovrebbe esistere anche un filmato del provino del mancato supereroe di Gotham City.

LE ALTRE SCELTE

Per la trilogia di Nolan sono stati vagliati anche altri potenziali ruoli. Un paio di candidati si sono contesi il ruolo dell’antagonista Ra’s Al Ghul, poi interpretato da Liam Neeson perché “era un po’ più vecchio”, mentre durante la première de Il cavaliere oscuro del 2008 un dirigente di Warner Bros. aveva suggerito a Goyer di inserire il personaggio dell’Enigmista nel successivo Il cavaliere oscuro – Il ritorno del 2012 e di assegnare il ruolo a Leonardo DiCaprio. “Non è così che lavoriamo” aveva risposto lo sceneggiatore. Lui e Nolan, infatti, non hanno mai scelto i cattivi per primi, ma alla storia di ciascun film hanno abbinato l’antagonista più adatto. Per Il cavaliere oscuro – Il ritorno hanno selezionato Bane (interpretato da Tom Hardy) perché la pellicola affronta l’età e la fisicità di Batman dopo la guerra più intellettuale con Joker (interpretato da Heath Ledger) ne Il cavaliere oscuro. Sull’eventualità di un quarto film di Batman diretto da Nolan, Goyer non ha dubbi: “Non penso che succederà mai. E nemmeno io vorrei dedicarmi ad un altro progetto di Batman”.