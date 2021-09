Uomini e Donne, un incendio mette in pericolo Vanessa Spoto: “Sono scioccata”

Uomini e Donne, tragedia sfiorata per Vanessa Spoto: “Non so come sia successo”

Per Vanessa Spoto non è proprio un momento semplicissimo, infatti ha da poco chiuso la sua storia con Massimiliano Mollicone, conosciuto a Uomini e Donne. Nelle ultime ore Vanessa è stata testimone di un incidente che poteva sforare nel tragico, infatti una fabbrica adiacente la sua casa è andata completamente in fiamme risparmiando la casa della giovane ragazza per un pelo, che ha così commentato: “Io scioccata…Non sappiamo come sia successo, ma stiamo tutti bene. E’ attaccata a casa mia. Mio padre si è svegliato di colpo, menomale che sta bene….”

Vanessa Spoto racconta i dettagli dell’incendio: “Mio padre si è svegliato di colpo”

La fabbrica adiacente la casa di Vanessa Spoto è dunque esplosa in un incendio molto invasivo, ed è stato necessario l’intervento immediato di numerosi soccorsi. A svelare i dettagli dell’accaduto è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la quale ha spiegato, prima di tutto, di stare bene insieme alla sua famiglia e che dunque non c’erano state ripercussioni su di loro. “Io non ero a casa, mentre mio padre dormiva ha sentito un botto e si è svegliato di colpo trovando tutto in fiamme” ha raccontato Vanessa ancora visibilmente sconvolta, poi proseguendo: “Mio padre era da solo, poverino, fortunatamente c’erano oi soccorsi”.

Uomini e Donne, Vanessa Spoto rompe il silenzio su Massimiliano Mollicone

Dopo la fine della storia tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, è uscita una segnalazione, poi smentita, secondo la quale l’ex tronista si sarebbe riavvicinato alla non scelta Eugenia Rigotti. Vanessa Spoto ha commentato sui social il rumor spiegando che se si fosse rivelato vero si sarebbe sentita presa in giro, ed aggiungendo successivamente che un vero amore non cerca di cambiarti. Oltre ad avere avuto uno sfogo, Vanessa ha anche commentato la notizia secondo cui effettivamente Mollicone si starebbe frequentando con una ragazza, glissando l’argomento e definendosi contenta per lui.

