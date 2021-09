Fedez e Chiara Ferragni svelano i motivi della lite: “Ecco perché abbiamo discusso di brutto”

Alcune settimane fa, hanno fatto il giro del web, le foto della lite tra Chiara Ferragni e Fedez avvenuta su uno yacht. In queste ore, i Ferragnez hanno voluto chiarire i motivi di quello scontro. Come accade in tutte le coppie, capita che a volte ci si ritrovi a discutere per delle banalità: “Abbiamo litigato di brutto per motivi familiari”.

Nelle scorse settimane, il magazine Chi ha pubblicato alcune foto che ritraevano una lite tra Fedez e Chiara Ferragni a bordo dello yacht di Diego Della Valle. Negli scatti, gesticolavano animatamente, poi il cantante si allontanava: “Lui esplode come un ciclone, lei piange. Il rapper mostra qualcosa sul cellulare, fa delle telefonate mentre lei cerca di intervenire come se volesse dare la sua versione dei fatti”. Dopo la pubblicazione, le foto sono diventate virali in rete, dove gli utenti ipotizzavano conversazioni tra i due, sempre più esilaranti. I Ferragnez, in queste ore, hanno fatto chiarezza.

I Ferragnez svelano i motivi della lite

Fedez e Chiara Ferragni hanno tenuto una lunga diretta su Instagram per lanciare il nuovo singolo del cantante, intitolato “Meglio del cinema”. Così, Fedez ha parlato anche della discussione avuta con la moglie Chiara Ferragni, che è stata intercettata dai paparazzi. Come riporta il sito Biccy.it, ha fatto sapere:

“Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate“.



Chiara Ferragni svela la lite per motivi familiari

Chiara Ferragni, poi, è intervenuta dando qualche dettaglio in più: “Diciamo che il motivo sono state cose familiari, cause familiari“. Insomma, non c’è da sorprendersi che si tratti di una banale lite per delle sciocchezze, rientrata subito come accade in molte coppie. Fedez ha concluso spiegando che in quei giorni stava organizzando la sorpresa per il loro anniversario di matrimonio:

“In realtà, non avrei dovuto cantare. Avevo chiamato questo pianista fantastico che fa questi spettacoli in giro per il mondo su questa pedana galleggiante. Dovevamo stare lì, io e lei, ad ascoltare le sue composizioni. All’ultimo mi sono detto che sarebbe stato bello cantarle il nuovo pezzo“.

