Amadeus confessa: “Era agghiacciante”, il retroscena sui Soliti Ignoti

Soliti Ignoti – Il Ritorno, Amadeus confessa: “Le prime registrazioni senza pubblico erano agghiaccianti”

Amadeus ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vero per parlare del suo ritorno in prima serata su Rai1 con Arena ’60 ’70 ’80 (due serate evento direttamente dall’Arena di Verona per celebrare questo trentennio musicale). Ad un certo punto la giornalista ha chiesto ad Amadeus cos’ha di così speciale l’Arena di Verona. E il popolare conduttore ha subito risposto di avere un rapporto davvero speciale con con quel luogo: “Arriva una forza da parte del pubblico che è unica…” Amadeus ha poi aggiunto di credere che la presenza del pubblico sia assolutamente importante: “Ce ne siamo accorti ai Soliti Ignoti…” Proprio sulle registrazioni del game show senza pubblico, il presentatore non ha fatto mistero che è stato assai complicato lavorare in quel modo:

“Le prime registrazioni erano agghiaccianti, è come nel calcio: il silenzio in uno studio è terribile…”

Amadeus sulla prossima edizione del Festival di Sanremo: “Se ci sarà Fiorello? Non lo so”

La giornalista del settimanale Vero ha poi chiesto a Amadeus se nella prossima edizione di Sanremo verrà affiancato nuovamente dallo showman Fiorello. E il conduttore, che ieri tra gli ospiti ai Soliti Ignoti ha avuto Marco Bocci, ha subito rivelato di non poter dare una risposta certa in tal senso: “Deve essere Fiorello a parlarmi di Sanremo, a dirmi se vuole fare una serata, o due o cinque…” Amadeus ha poi aggiunto di credere che Fiorello debba essere lasciato libero di voler fare o meno una cosa: “In ogni caso il nostro rapporto non cambierà…”

Arena ’60 ’70 ’80 anticipazioni, Amadeus svela: “Non farò solo il conduttore”

Successivamente la giornalista di Vero ha voluto parlare del nuovo show di Amadeus, Arena ’60 ’70 ’80, in onda domani e sabato prossimo in prima serata su Rai1, asserendo di essere venuta a conoscenza che non si limiterà a fare solo il conduttore: “Farai anche il disc-jockey…” E Amadeus ha quindi risposto che il suo primo amore è sempre stata la radio: “L’amore per la radio è partito da una piccola radio locale e il mio sogno era legato da sempre all’Arena…” Amadeus ha poi aggiunto che ad interpretare le canzoni degli anni ’60, ’70, ’80 saranno ovviamente gli interpreti originali.

