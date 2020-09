Santamaria fa gli auguri alla Barra: “Sono totalmente dipendente da lei”

“So che ti arrabbierai per aver rubato questa foto dalla tua cameretta d’infanzia, ma io che ho avuto la fortuna di conoscerti quando eri piccola così, con quella frangia da centro sociale anni 90 tagliata con l’accetta (da te, naturalmente, come fai tutt’ora), voglio condividere questo tuo sorriso tenero, luminoso e sincero che è rimasto sempre uguale. Tanti auguri amore mio“. Claudio Santamaria fa così gli auguri alla compagna Francesca Barra per il suo 42mo compleanno, dedicandole su Instagram un romantico post. L’attore, ancora una volta manifesta l’amore per la giornalista, con la quale ha una relazione ormai da diversi anni.

Molti i commenti dei fan della coppia. Ad un’utente, che gli augura che questo grande amore non sia “dipendenza o possesso”, Santamaria risponde così: “Sono totalmente, esageratamente, disperatamente dipendente! Anche io ho sempre avuto paura di dipendere da qualcuno, tranne quando ho trovato quel qualcuno speciale che mi ha permesso di abbandonarmi e farmi sentire libero anche in un rapporto simbiotico come il nostro“.

Adnkronos