Rete 4, stasera torna “Quarto Grado”

Venerdì 25 settembre, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Marco Vannini, il ventenne ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, mentre era a casa della fidanzata, a Ladispoli. Il 30 settembre è attesa la nuova sentenza. L’avvocato della famiglia Ciontoli ha chiesto l’assoluzione per Martina, Federico, Maria e di ripristinare la condanna a cinque anni di reclusione per Antonio. Alla scorsa udienza, il procuratore generale Vincenzo Saveriano aveva chiesto 14 anni di reclusione per tutti.

Al centro della puntata anche la morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, madre e figlio trovati morti nei boschi di Caronia (Messina) lo scorso agosto. I contorni della vicenda presentano ancora molte ombre, a partire dai testimoni presenti che non sembrano aver rivelato tutti i dettagli dell’accaduto.