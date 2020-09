Rai1, stasera andrà in onda “Tale e Quale Show”

Dopo l’ottimo esordio con ascolti, che l’hanno visto confermarsi leader del prime time, alle 21.25, va in onda su Rai1 la seconda puntata di “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti, in diretta dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Stavolta i 10 protagonisti di questa decima edizione saranno chiamati a ‘interpretare’ al meglio i big della musica nazionale e internazionale che dovranno imitare in tutto e per tutto, dallo stile alla voce, cantando dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Già la scorsa settimana, tutti hanno dimostrato di avere le carte in regola per regalare agli spettatori performance spettacolari ed emozionanti. Vincitore di puntata, Virginio, che si è trasformato in Justin Timberlake cantando ‘Can’t stop the feeling!’. Sul podio anche Pago e Giulia Sol, ossia Francesco Gabbani e Giorgia. Ma siamo agli inizi e tutto potrebbe cambiare già da questa seconda puntata in cui Barbara Cola si trasformerà in Tina Turner, Francesca Manzini dovrà vedersela con Levante, Carolina Rey con Arisa, Carmen Russo prenderà invece le sembianze di Sabrina Salerno, Giulia Sol onorerà il mito di Whitney Houston, Sergio Muniz vestirà i panni di Enrique Iglesias, Francesco Paolantoni quelli di Alan Sorrenti e Pago si metterà alla prova con Gianni Morandi. Virginio invece, proverà a fare il bis con Diodato e Luca Ward diventerà Ligabue. Tutti gli artisti saranno sostenuti dalla loro bravura, ma anche da un pubblico virtuale che parteciperà tramite il ledwall. “Tale e Quale show” sarà una vera parata di star che si esibiranno in performances dal rock al pop in un arco temporale che coprirà 60 anni di grandi successi musicali. Come sempre a giudicare i 10 protagonisti, saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, accompagnati da un giudice d’eccezione, l’attore Lino Guanciale.

E nei panni di quale artista si presenterà Gabriele Cirilli? Il comico, da una postazione da arbitro di tennis gestirà una “jingle machine” con la quale farà partire gli applausi, e verso la fine della puntata, interpreterà con tutti i protagonisti dello show, un successo del vip in cui si è trasformato.

Secondo il regolamento del programma, al termine di ciascuna puntata, grazie alla somma delle due votazioni (quella dei giurati e quella degli stessi protagonisti), verrà scelto il vincitore della serata. La classifica generale, data dalla somma dei voti totali, porterà poi all’elezione del vincitore finale. Tale e Quale Show è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.