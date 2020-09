Belen Rodriguez è magrissima e scura in volto: solo la sorella Cecilia non la delude mai…

La showgirl è alle prese con diversi cupi pensieri. E accanto vuole solamente gli affetti più cari. Come mostrano le immagini esclusive di Oggi

Belen Rodriguez è davvero magrissima! Ancora più del solito, forse. E appare scura in volto, nelle immagini esclusive di Oggi. Accanto a lei, ecco la sorella Cecilia, bianca candida: solo lei non la delude. Anche perché entrambe hanno alle spalle delle settimane decisamente turbolenti. Soprattutto per affari di cuore…

METTONO ALLA PROVA I LORO UOMINI – Belen e Cecilia, ovvero la sorellanza: le due belle Rodriguez nelle avversità amorose – entrambe hanno passato un’estate da single col cuore a pezzi – si sono avvicinate, sorrette, fatte compagnia, capite. Come e più di due amiche. Così, dopo i balli in barca pubblicati su Instagram e i video-siparietti quotidiani, le sister sono tornate a Milano e sono ancora inseparabili, forse perché entrambe alle prese con la “messa alla prova” di amori che sono tutti da verificare.

MAGRISSIMA E CON SORRISO TIRATO – Belen Rodriguez, che appare magra e col sorriso tirato, è sempre più vicina al giovane hairstylist di Coppola Antonino Spinalbese (10 anni meno di lei e sempre presente, anche alla super festa di compleanno, che ormai tutte le sere, finito il lavoro, la raggiunge a casa. Cecilia Rodriguez deve ancora capire se ridare fiducia al suo Nacho, Ignazio Moser, e credere di nuovo nel sogno di una famiglia con lui, visti i baci d’amore che hanno voluto condividere di nuovo i fan. A unirle poi ci sono gli affari: la linea di costumi e altri progetti. Ecco spiegato un altro pomeriggio insieme in uno showroom in Porta Romana e poi la merenda in via Turati. Vicine, vicine.





