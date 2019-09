Uomini e Donne, in onda oggi il trono over: duro scontro in studio tra Riccardo e Armando, Ida in lacrime

Nuova puntata del dating show dedicata ai protagonisti del parterre over.

Oggi, mercoledì 25 setembre 2019, andrà in onda su Canale 5 una nuova scoppiettante puntata del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver dedicato la prima parte a Gemma Galgani, i riflettori saranno puntati sugli altri protagonisti del dating show di Maria De Filippi.

Nuova lite in studio, Ida abbandona il programma

La nuova puntata del trono over partirà da Riccardo e Armando che hanno sentito entrambi Valentina. La dama però, non sembrerà avere opinioni positive su di loro. Il primo lo ha sentito molto distante, mentre l’altro ha scoperto che si è visto anche con Debora. Tra i due cavalieri scoppierà un’accesa discussione e Guarnieri prenderà in causa la sua ex relazione con Ida.

Incarnato rivelerà di essere realmente interessato alla Platano e così i due balleranno insieme. Dopo le danze però, riprenderà la discussione con Guarnieri. La dama bresciana, delusa dal comportamento del suo ex compagno, deciderà di abbandonare lo studio e si chiuderà in bagno per piangere seguita da Armando. Gianni Sperti e Tina Cipollari commenteranno il tutto e come sempre prenderanno le parti di Ida.

La De Filippi cambierà poi registro e inviterà ad entrare in studio Pamela. La Barretta, dopo la rottura con Stefano Torrese, in settimana ha avuto modo di sentire il signor Enzo e, a quanto pare, si sono trovati molto bene insieme. Motivo per cui, la dama rivelerà di voler continuare a far parte del parterre di Uomini e Donne. L’appuntamento è per oggi, mercoledì 25 settembre, alle 14.45 su Canale 5 con una nuova puntata del trono over.