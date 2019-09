Oggi andrà in onda, su Sky, il match Roma-Atalanta

All’Olimpico arriva l’Atalanta di Gasperini a sfidare la Roma per una gara importante che vede le due squadre contendersi punti per l’Europa in questo turno infrasettimanale di Serie A. I nerazzurri arrivano dal 2-2 contro la Fiorentina successivo alla brutta sconfitta subita all’esordio in Champions League, mentre la Roma vuole centrare la terza vittoria consecutiva in campionato, quarta se si conta anche quella ottenuta in Europa League.

Roma-Atalanta, diretta tv e streaming

La partita tra Roma e Atalanta è in programma alle ore 19 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni

La Roma di Fonseca potrebbe tentare un sistema di gioco mai utilizzato fino a questo momento con la difesa 3 formata da Smalling, Fazio e Juan Jesus a sostituire Mancini squalificato. Potrebbe riposare Florenzi per far posto a Spinazzola con Cristante, Veretout e Kolarov, mentre alle spalle di Dzeko ci potrebbero essere Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. Solita Atalanta, invece, che dovrebbe schierarsi con Toloi in difesa insieme a Palomino e Djimsiti, mentre Malinovskyi potrebbe prendere il posto di Freuler accanto a De Roon. L’attacco dovrebbe essere quello titolare composto da Ilicic, Gomez e Zapata.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Fazio, Juan Jesus; Spinazzola, Cristante, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Lo. Pellegrini; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

A DISP. Mirante, Fuzato, Florenzi, Santon, Diawara, Pastore, Mkhitaryan, Antonucci, Kluivert, Kalinic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Malinovskyi, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

A DISP. Sportiello, Rossi, Kjaer, Masiello, Ibanez, Gosens, Arana, Pasalic, Freuler, Barrow.

ARBITRO: Irrati di Pistoia

