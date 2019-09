Ramona Badescu incinta, a 50 anni realizza il sogno di diventare mamma

La showgirl, che negli anni ’90 spopolava al Bagaglino, ha abbandonato la televisione da diversi anni ma, alla soglia dei 50 anni, ha annunciato di essere incinta del suo primogenito

Ramona Badescu è tornata a far parlare di sè dopo anni di lontananza da televisione e riviste.

L’ex star del Bagaglino, popolare volto di fiction e programmi degli anni ’90, è stata paparazzata dal settimanale “Diva e Donna” per le vie di Roma con una pancia pronunciata che non ha lasciato dubbi sul suo stato. Ramona Badescu, alla soglia dei 51 anni, ha svelato di essere incinta del suo primo figlio.

I paparazzi hanno immortalato l’attrice e showgirl di origini rumene all’uscita da una visita medica nella capitale. Il pancione, ben visibile sotto lo scamiciato rosso, ha infatti svelato una gravidanza già avanzata.

Un desiderio, quello della maternità, custodito sin dalle nozze con il compagno, un noto avvocato romano, ma che fino ad ora non si era ancora realizzato. Oggi, superati i cinquant’anni, Ramona Badescu è in attesa di un maschietto e appare in splendida forma nonostante la gravidanza. Le foto pubblicate da Diva e Donna, dove posa in bikini bianco con il pancione in primo piano e cammina per le strade di Roma con il suo cagnolino, parlano di una felicità attesa nella quale, forse vista l’età, anche lei non sperava più.

Dopo il periodo come prima donna del Bagaglino, le fition, le ospitate in tv e le interviste, Ramona Badescu ha deciso di ritirarsi dalla scena e dedicarsi ad una vita più ritirata. Negli ultimi anni si era dedicata alla politica rivestendo il ruolo di consigliera per i rapporti con la comunità romena del Comune di Roma. Ramona Badescu non è l’unico personaggio famoso a rimanere incinta in età avanzata: prima di lei c’erano state Carmen Russo, Brigitte Nielsen e recentemente Brigitta Boccoli.

di Novella Toloni, ilgiornale.it