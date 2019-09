Fulvio e Federica Matrimonio a prima vista Italia: divorzio o stanno insieme? Le anticipazioni

Questa sera su Real Time, canale 31 del Digitale Terrestre, andrà in onda l’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia che vedrà protagonista la coppia formata da Fulvio e Federica: stanno insieme o per loro ci sarà il divorzio?

Le anticipazioni ed i risvolti inaspettati della loro relazione.

Fulvio e Federica Matrimonio a prima vista Italia: divorzio o stanno insieme? Anticipazioni

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 4 con protagonisti Fulvio e Federica parlano di scontri e di un diverbio molto acceso tra i due che avrà riscontri davvero negativi.

La “miccia” che farà scattare tutto è il fatto che la donna, dopo essersi sposati, ha deciso di non portare la fede e per questo motivo partiranno una serie di litigate molto importanti a tal punto che, alla fine, Fulvio deciderà di lasciare Federica e di divorziare.

Ovviamente la donna non prenderà bene questa notizia tanto che scoppierà in un pianto davvero disperato dal momento che lei pensava di aver trovato il vero amore, ma in realtà non sarà così.

Questo e molto altro nell’ultima puntata del docu-reality di Real Time per trovare l’amore: Federica e Fulvio alla fine hanno chiesto il divorzio e oggi non stanno insieme.