Altro calcio in tv: oggi ci sarà anche Inter-Lazio su Sky

I nerazzurri di Conte vogliono rimanere a punteggio pieno e per farlo devono battere la Lazio a San Siro. I biancocelesti di Inzaghi andranno in casa dell’Inter per giocare una gara volta alla vittoria, giocando a viso aperto con tutte le proprie armi a disposizione. I ragazzi di Inzaghi hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i nerazzurri. Ci potrebbe essere qualche rotazione di formazione per entrambe le squadre, ma di certo si giocherà al massimo delle proprie capacità per i 3 punti.

Inter-Lazio, diretta tv e streaming

La partita tra Inter e Lazio è in programma alle ore 21 allo stadio Meazza e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda l’Inter potrebbe esserci l’ormai consueto avvicendamento Vecino per Barella in mezzo al campo, con Brozovic confermato in regia. Sulle fasce Candreva dovrebbe riprendere il proprio posto, mentre Asamoah appare confermato a sinistra. Godin, De Vrij, Skiniar dovrebbero essere i tre difensori, mentre Sensi potrebbe avanzare la propria posizione vicino a Politano per dar manforte a Lukaku. Immobile dovrebbe essere tra i titolari della Lazio insieme a Correa, mentre Lazzari potrebbe prendersi il suo posto a destra. Rimasto a casa Radu per febbre, accanto ad Acerbi e Luiz Felipe dovrebbe esserci Bastos davanti a Strakosha.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Asamoah; Sensi, Politano; Lukaku. Allenatore: Conte.

A DISP. Padelli, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Lazaro, Barella, Gagliardini, Biraghi, Dimarco, Borja Valero, Sanchez, Lautaro.

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

A DISP. Proto, Guerrieri, Vavro, Patric, Marusic, Lukaku, Jony, Leiva, Cataldi, Berisha, Adekanye, Immobile.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

Corrieredellosport.it