Venditti, De Gregori non si fermano: da novembre gran finale nei Palasport

Antonello Venditti e Francesco De Gregori non si fermano. A più di un anno dall’inizio di “Venditti & De Gregori”, il tour che stanno facendo insieme iniziato il 18 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma, si esibiranno nei palasport italiani da novembre per il gran finale. Il tour partirà da Bari, il 16 novembre per concludersi a Roma il 23 dicembre. Intanto però proseguono i concerti estivi: oggi e il 26 il duo sarà di scena al teatro greco di Siracusa.

Per Antonello Venditti e Francesco De Gregori davvero un “Gran finale” che arriva dopo oltre un anno di concerti che hanno unito migliaia di fan, registrando il tutto esaurito con oltre 250mila biglietti venduti. Una storia comune e diversa, quella dei due, entrambi capaci di segnare la canzone d’autore e la musica italiana. Dopo il debutto con l’album “Theorius Campus” (1972), le loro carriere si sono divise fino ad arrivare a questo tour memorabile che li ha visti percorrere insieme tutta l’Italia e che ora si concluderà nei palasport, l’ultima occasione per vedere sullo stesso palco i due artisti che hanno scritto la colonna sonora di intere generazioni.

Queste le date del tour nei palasport

16 novembre – Pala Florio – BARI

2 dicembre – Pala Alpitour – TORINO

7 dicembre – Mediolanum Forum – MILANO

9 dicembre – Unipol Arena – BOLOGNA

11 dicembre – Brixia Forum – BRESCIA

15 dicembre – Stadium – RIMINI

23 dicembre – Palazzo Dello Sport – ROMA

Ma intanto prosegue intanto il tour estivo in cui i due artisti danno nuova veste ai loro più grandi successi: canzoni che sono entrate nel cuore della gente e nelle storie delle persone, canzoni che sono la colonna sonora di intere generazioni. Questi i prossimi appuntamenti del tour estivo (organizzato e prodotto da Friends & Partners):

24 e 26 agosto – Teatro Greco – SIRACUSA

28 agosto – Teatro Antico – TAORMINA (Messina)

30 agosto – Teatro Valle Dei Templi – AGRIGENTO

9 settembre – Piazza Martiri della Libertà – TERAMO – Natura Indomita Festival

13 settembre – Piazza dei Cavalieri – PISA – Summer Knights Festival

16 settembre – Planet Arena – PAESTUM (Salerno) – Oversound Music Festival

19 settembre – Villa Manin – CODROIPO (Udine)

21 settembre – Arena di Verona – VERONA

23 e 24 settembre – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica – ROMA

28 settembre – Sferisterio – MACERATA

1 ottobre – Forum Eventi – SAN PANCRAZIO SALENTINO (Brindisi) – Oversound Music Festival

4 ottobre – Sferisterio – MACERATA