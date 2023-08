“Uomini e Donne”, Cristian e Brando sono due nuovi tronisti

“Uomini e Donne” è pronto a ripartire e inizia ad alzarsi il velo sulla nuova edizione. Sono stati presentati due nuovi tronisti: Cristian e Brando. Il primo è un ragazzo romano di 22 anni, studia fisioterapia e nel tempo libero consegna pizze a domicilio per non pesare troppo sulle spalle dei genitori. Ha 22 anni anche Brando, che viene invece da Treviso e di sé dice: “Amo la vita dinamica, adrenalinica, non so vivere senza sport”.

A “Uomini e Donne” è il momento dunque di fare la conoscenza con i nuovi tronisti. Cristian è figlio di genitori separati, una separazione avvenuta quando lui aveva 13 anni e che ha patito molto, ma che ormai sembra essere stata superata e ora il ragazzo è circondato da una grande famiglia allargata. Anzi, Cristian vuole vedere il positivo e dice che tutte le sofferenze passate hanno fatto di lui una persona “molto decisa e sicura di se stessa, ma con fragilità che mostro a pochissime persone”. Lui vive con mamma, e può godersi un piano di casa tutto per sé. Da “Uomini e Donne” si aspetta una persona disposto a capirlo e disposta a fare follie per amore come ne ha fatte lui in passato. Ma la prima cosa che chiede è che l’altra sia disposta ad accettare le sue fragilità (e a mostrare le proprie).

Anche Brando ha alle spalle una storia dove non sono mancate le sofferenze. “Mi sono chiuso nei miei silenzi anziché esternare i miei sentimenti” dice. Ma questa volta sarà diverso. Brando ha fatto di tutto nella vita, dal cameriere all’aiuto cuoco al calciatore. Cresciuto in una famiglia di artisti (la zia era un’attrice mentre nonno e bisnonno direttore d’orchestra), ha vissuto i primi anni della sua vita a Miami. A 10 anni i suoi genitori si sono separati all’improvviso e Brando si è trovato senza la figura di un padre, sentendosi abbandonato da quell’uomo che considerava un eroe. Oggi il rapporto è migliorato ma le ferite sono ancora fresche. Sua madre è invece la sua figura di riferimento, “lei è casa”. Si definisce “coccolone, affidabile, determinato” e ama contornarsi di persone “che hanno qualcosa da dire, soprattutto in amore”. Troverà la donna giusta?