Gilles Rocca e Miriam al capolinea? Parla l’amica Guenda Goria, la verità

La figlia di Maria Teresa Ruta racconta lo ‘stato di salute’ della relazione dell’ex naufrago e dell’attrice

Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati? La domanda se la sono posta in molti nelle ultime settimane. Il quesito si è fatto ancor più tambureggiante quando gli spifferi del gossip, sul finire di luglio, hanno sussurrato che l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi aveva perso la testa per una misteriosa mora. Pronta la replica, allora, di Rocca che insultò pesantemente chi aveva messo in giro la voce. Da allora, però, sui social, non si è più fatto vedere con Miriam (opportuno rimarcare che la coppia, che dura da 11 anni, da sempre concede rarissimamente degli scatti su Instagram). Fatto sta che i dubbi su una presunta rottura hanno continuato ad aleggiare attorno alla relazione. Ora, a spiegare come stanno le cose, è Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, che è amica sia della Galanti sia di Gilles.

La pianista è intervenuta in diretta ai microfoni di Rtl 102.5 News, durante la messa in onda della rubrica Trends&Celebrities, condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. La chiacchierata è finita su “La Vespa”, il nuovo spettacolo teatrale in scena dal 31 agosto di cui Guenda è protagonista. E chi recita al suo fianco? Miriam Galanti. A proposito della relazione di quest’ultima con Gilles, la Goria ha dichiarato di non avvertito in questi giorni sensazioni negative circa la vita della coppia e ha sottolineato che da sempre Miriam e Rocca sono molto riservati, non amando far trapelare i dettagli della loro vita sentimentale. Queste le parole sul tema della figlia di Maria Teresa Ruta:

“Miriam che è una bravissima attrice e una mia collega di accademia, dorme insieme a me. Sinceramente, mi sento di smentire queste voci (quelle che vorrebbero la Galanti e Rocca in crisi, ndr). Lei è una donna molto riservata e io rispetto questa cosa. Io sono più sciolta nel parlare del mio privato, lei ama meno farlo. Queste voci non fanno piacere a chi magari vuole proteggere la propria privacy. Noi due siamo molto concentrate sul lavoro e mi sembra che questa storia non stia assolutamente influendo sullo spettacolo”.

Guenda, da qualche mese, ha allacciato una love story con il videomaker Mirko Gancitano: a differenza delle relazioni che ha vissuto in precedenza, con il giovane è molto più disinvolta sui social, dove a cadenza praticamente quotidiana mostra tutta la passione che l’ha travolta. Già fatte anche le presentazioni in famiglia: prima la pianista ha conosciuto i cari del compagno, dopodiché è stato lui a incontrare mamma Ruta, con tanto di abbracci e baci.

