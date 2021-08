Ander di Elite pizzicato in dolce compagnia: con chi era e dove

L’attore della celebre serie tv americana beccato in vacanza con una ragazza: gli indizi social e tutti i dettagli

noVacanza di coppia per Aron Piper e Jessica Goicoechea. Almeno questo è quanto trapela grazie ad alcune indiscrezioni che sono state rilanciate dai più attenti utenti social. Il volto di Ander in Elite e la modella spagnola stanno insieme già da tempo, ma non sono mai venuto allo scoperto fino ad ora.

Sempre molto attivi sui social, entrambi hanno lasciato qualche indizio della loro frequentazione nelle Instagram stories e nei post condivisi sui rispettivi account ufficiali. Aron e Jessica sembra abbiano deciso di passare le loro vacanze nella splendida cornice delle isole greche.

I due sono stati avvistati lunedì 23 agosto insieme all’aeroporto di Zante. I due celebri passeggeri erano in arrivo da Atene. Nonostante la coppia abbia deciso di viaggiare comodo, indossando degli abiti comodi come pantaloncini e felpa, è stata immediatamente riconosciuta da altri viaggiatori.

Sembra che all’arrivo ci fosse ad aspettarli fuori dall’aeroporto un autista. Quest’ultimo aveva in bella vista un cartello con su scritto Aron Piper. Le fan dell’attore segnalano che proprio nelle ultime ore il divo di Hollywood ha condiviso una Instagram stories che confermerebbe il viaggio.

Le immagini sono state riprese proprio in una camera d’albergo di lusso. Dove campeggiano alcuni presenti di benvenuto, come una bottiglia di vino e dei dolciumi. Ma gli indizi social che li riguardano non si fermano qui. La coppia infatti negli scorsi giorni è finita negli scatti di alcuni amici.

Nelle immagini condivise quindi dagli amici della coppia si vedono Aron e Jessica insieme seduti ad un tavolo di un ristorante sulla spiaggia. Una location romantica che ha regalato alla coppia dei momenti di relax e divertimento. Neanche qualche mese fa, l’attore ha fatto un importante annuncio riguardante la sua carriera.

L’attore ha infatti ufficializzato l’addio alla serie tv Elite. La fine della sua avventura era però già stata anticipata dai fan dopo la messa in onda dell’ultima puntata. Alla fine della quarta stagione infatti si vedono Ander e Guzman andare via da Madrid. Da quel momento è iniziato il loro lungo viaggio in giro per il mondo.

Gossipetv.com